نوفاك: الوضع في البحر الأحمر أثّر على تكاليف الشحن في سوق النفط

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن الوضع في البحر الأحمر أدى إلى تغييرات في سلاسل التوريد في سوق النفط وأثّر على تكاليف الشحن.
وأوضح“ألكسندر نوفاك” في مقابلة مع قناة“روسيا-24” التلفزيونية قائلًا:“يتأثر الوضع في السوق اليوم بشكل كبير بما يحدث في الشرق الأوسط، وخاصة البحر الأحمر، حيث تضررت العلاقات التجارية وسلاسل التوريد اللوجستية، مما يؤثر على تكلفة الشحن”.
وأشار“نوفاك” إلى أن الطلب على النفط يتأثر بالوضع الاقتصادي العام في العالم، ووفقًا لما نقلته صحيفة“تاس” الرسمية، فإنه يرى نمو الاقتصاد الأمريكي حاليًا، بالتزامن مع مخاطر ركود الاقتصاد الأوروبي.
وأضاف:“إننا نراقب عن كثب الوضع في الدول النامية مثل الصين والهند، لأنها أحد المستهلكين الرئيسيين لموارد الطاقة اليوم”.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107799199
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