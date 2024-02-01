نوفاك: الوضع في البحر الأحمر أثّر على تكاليف الشحن في سوق النفط

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتعائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا تقفز 4 أضعاف في 2023 تباين مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات رئيس الوزراء يوجه بإعداد رؤية متكاملة لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن الوضع في البحر الأحمر أدى إلى تغييرات في سلاسل التوريد في سوق النفط وأثّر على تكاليف الشحن.

وأوضح“ألكسندر نوفاك” في مقابلة مع قناة“روسيا-24” التلفزيونية قائلًا:“يتأثر الوضع في السوق اليوم بشكل كبير بما يحدث في الشرق الأوسط، وخاصة البحر الأحمر، حيث تضررت العلاقات التجارية وسلاسل التوريد اللوجستية، مما يؤثر على تكلفة الشحن”.

وأشار“نوفاك” إلى أن الطلب على النفط يتأثر بالوضع الاقتصادي العام في العالم، ووفقًا لما نقلته صحيفة“تاس” الرسمية، فإنه يرى نمو الاقتصاد الأمريكي حاليًا، بالتزامن مع مخاطر ركود الاقتصاد الأوروبي.

وأضاف:“إننا نراقب عن كثب الوضع في الدول النامية مثل الصين والهند، لأنها أحد المستهلكين الرئيسيين لموارد الطاقة اليوم”.

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