البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2%

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتلماذا رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟ “ستاندرد آند بورز” تتوقع استمرار نمو القطاع المصرفي في الإمارات والسعودية انخفاض أرباح دويتشه بنك 30% لكنها تتجاوز التوقعات بفارق كبير

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.