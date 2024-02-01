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البورصة الكويتية أفضل الأسواق الخليجية أداء خلال يناير

2/1/2024 2:08:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر التقرير الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن «كامكو إنفست» أن أسواق الأسهم الخليجية كانت قد شهدت انطلاقة إيجابية في العام الجديد مع تسجيل معظم الأسواق لمكاسب خلال الشهر، إلا أن التراجعات التي سجلتها خلال الأسبوع الأخير من الشهر محت كافة المكاسب تقريبا منذ بداية الشهر، إذ وصل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 13 شهرا بتاريخ 28 يناير 2024، إلا أن التراجعات المتتالية خلال جلسات التداول الثلاث الأخيرة ساهمت إلى حد كبير في محو كل المكاسب التي تحققت منذ بداية الشهر تقريبا، ليغلق على انخفاض بنسبة 0.9%.
وتأثر الأداء الشهري بالانخفاض الحاد الذي سجلته البورصة القطرية، هذا إلى جانب الانخفاضات الشهرية لبورصتي أبوظبي والسعودية. وتم تعويض تلك الانخفاضات جزئيا من خلال المكاسب التي حققتها الأسواق الأربعة المتبقية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت البورصة الكويتية هي أفضل الأسواق الخليجية أداء خلال شهر يناير 2024 بمكاسب بلغت نسبتها 6.6%، مسجلة بذلك أعلى معدل نمو شهري منذ نحو خمسة أعوام، وكانت المكاسب التي سجلتها بورصة الكويت واسعة النطاق وانعكست على جميع قطاعات السوق. وجاءت البحرين ودبي في المرتبة التالية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 4.9% و2.7%، على التوالي. وجاءت المكاسب في دبي على الرغم من أن المؤشر شهد مكاسب بنسبة 21.7% في العام 2023. في المقابل، شهدت بورصة قطر أعلى معدل تراجع خلال الشهر بنسبة 6.8%، بعد أن تراجعت كل قطاعات البورصة تقريبا. كما سجلت أبوظبي والسعودية انخفاضات هامشية خلال الشهر. وفي الوقت نفسه، كان الانكماش في مؤشرات السعودية وأبوظبي مدفوعا بتزايد العوامل الجيوسياسية الإقليمية، بالإضافة إلى إعلان أرامكو عن الحد الأقصى لإنتاج النفط.
أما بالنسبة للأداء القطاعي في البورصات الخليجية فقد شهد اتجاهات متباينة، في ظل تساوي عدد الرابحين والمتراجعين خلال الشهر. وكان قطاع إنتاج الأغذية هو الأفضل أداء بمكاسب بلغت نسبتها 7.0%، تبعه كل من قطاعي الأدوية والنقل بتسجيلهما مكاسب بما يقرب من نسبة 4%. وشهدت البنوك انخفاضا حادا خلال الأيام الثلاثة الماضية وأغلقت بمكاسب قدرها 0.7%.
من جهة أخرى، سجل قطاع الطاقة أعلى معدل تراجع خلال الشهر بفقده نسبة 6% من قيمته، يليه عدد من القطاعات الكبيرة الأخرى مثل المواد الأساسية والعقارات بانخفاض بلغت نسبته 5.7% و3.5%، على التوالي.
«بورصة الكويت».. مكاسب واسعة النطاق
شهدت بورصة الكويت مكاسب واسعة النطاق خلال شهر يناير 2024 في ظل تسجيل جميع قطاعات السوق لمكاسب شهرية، وتجاوز مؤشر السوق الأول مستوى 8 آلاف نقطة بعد مواصلة تسجيله مكاسب خلال النصف الثاني من الشهر وبلغ ذروته عند 8.083 نقطة، إلا أن تراجع المؤشر على مدار الجلسات اللاحقة دفع بالمؤشر للتراجع بنهاية الشهر، لينهي تداولاته مغلقا عند 7.959 نقطة. وجاءت الأسهم المتوسطة والصغيرة الحجم في صدارة الأسهم الرابحة، إذ شهد مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق الرئيسي 50 مكاسب شهرية بمعدل أعلى نسبيا مقارنة بالأسهم الكبيرة. وانعكس ذلك على ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 6.5%، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 7.9% و7.2%، على التوالي. وتمثل التأثير الصافي في تسجيل مؤشر السوق العام لنمو بنسبة 6.6%، وصولا إلى أعلى معدلاته الشهرية خلال خمسة أعوام.
أما على صعيد القطاعات الرابحة، فتصدره مؤشر التكنولوجيا بمكاسب قدرها 248.4% مدفوعا بزيادة بنفس النسبة في سعر سهم الشركة الوحيدة في القطاع، شركة الأنظمة الآلية. وجاء مؤشر الخدمات المالية بعد ذلك بمكاسب قدرها 12.1%، يليه مؤشرا الصناعة والطاقة بمكاسب 8.5% و7.8%، على التوالي. كما سجلت القطاعات ذات الثقل الكبير الكبير كالاتصالات والبنوك مكاسب جيدة بنسبة 7.7% و6.6%، على التوالي. من ناحية أخرى، سجل مؤشر المرافق العامة أكبر انخفاض خلال الشهر بنسبة 1.7%، يليه مؤشر السلع الكمالية بانخفاض قدره 1.3%. وحظيت المكاسب في قطاع الخدمات المالية بدعم من المكاسب ثنائية الرقم في 17 سهما، في حين كان أداء قطاع الاتصالات مدعوما بمكاسب بنسبة 24.8% في أسهم أوريدو الكويت تليها مكاسب بنسبة 4.8% و3.7% في أسهم شركتي اس تي سي وزين، على التوالي. وفي القطاع المصرفي، سجلت تسعة من أصل عشرة بنوك كويتية مكاسب جيدة خلال الشهر.
أما على صعيد الأداء الشهري للأسهم، فجاء سهم شركة الأولى للتأمين التكافلي في الصدارة بنمو بلغت نسبته 298.3%، تبعه كل من سهمي شركة الأنظمة الآلية وشركة الديرة القابضة بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 248.4% و72.2%، على التوالي. أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فجاء سهم طيران الجزيرة في الصدارة بانخفاضه بنسبة 18.0%، تبعه كل من سهمي شركة النخيل للإنتاج الزراعي وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية، بخسائر شهرية بنسبة 15.4% و12.3%، على التوالي.
السعودية
تراجع أداء مؤشر السوق السعودية تداول خلال شهر يناير 2024، بعد أن أدت التراجعات التي سجلتها البورصة في النصف الثاني من الشهر إلى محو المكاسب التي سجلتها البورصة خلال النصف الأول منه. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 11.796.6 نقطة، مما أدى إلى تسجيل خسارة شهرية بنسبة 1.4%. وتأثر أداء المؤشر بالقضايا الجيوسياسية الإقليمية وأسعار النفط منذ بداية العام. وظل الأداء القطاعي مختلطا خلال الشهر، وكان منقسما بالتساوي تقريبا بين الرابحين والخاسرين. كما شهد الشهر إدراج وبدء تداول سهم مجموعة إم بي سي ضمن قطاع الإعلام والترفيه بالسوق الرئيسية للبورصة السعودية.
وجاء مؤشر قطاع الإعلام والترفيه في الصدارة بتسجيله أكبر مكاسب شهرية بنسبة 16.5% بعد ارتفاع سعر سهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والشركة العربية للتعهدات الفنية، تبعه مؤشر قطاع النقل بتسجيله مكاسب شهرية بنسبة 7.8%، ثم مؤشر قطاع إنتاج الأغذية بتسجيله لنمو بنسبة 7.0%. وتعزى مكاسب مؤشر قطاع النقل بصفة رئيسية إلى النمو ثنائي الرقم بنسبة 17.4% الذي سجله سهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، وبدعم إضافي من نمو سهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية وشركة لومي للتأجير، بنسبة 15.5% و11.6%، على التوالي، في حين انخفض سعر سهم الشركة السعودية للنقل الجماعي بنسبة 2.8%. وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، جاء مؤشر قطاع الخدمات التجارية والمهنية في الصدارة بتراجعه بنسبة 8.2%، تبعه كل من مؤشري قطاع الطاقة والمواد الأساسية بانخفاضهما بنسبة 7.2% و6.0%، على التوالي. وسجلت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل البنوك انخفاضا هامشيا خلال الشهر بنسبة 0.1%.
الإمارات
استهل مؤشر فوتسي أبوظبي تداولات العام الجديد بتراجع هامشي بنسبة 0.7% بنهاية شهر يناير 2024، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 9.508.32 نقطة. وكان الانخفاض الشهري واسع النطاق، إذ تراجعت ثمانية من أصل عشرة قطاعات خلال الشهر. وسجل مؤشر قطاع المرافق العامة أكبر انخفاض شهري على مستوى المؤشرات القطاعية خلال شهر يناير 2024 متراجعا بنسبة 10.0%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 12.488.0 نقطة. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، المكون الوحيد لقطاع المرافق العامة، بنسبة 10.0%، تبعه مؤشر قطاع السلع الكمالية بتسجيله خسائر شهرية بنسبة 9.1%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 7.126.7 نقطة، حيث تراجع أداء 4 من أصل 5 شركات مكونة لمؤشر القطاع خلال الشهر. وجاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية في المركز الثالث كأكبر الخاسرين بانخفاضه بنسبة 7.0%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 3.459.9 نقطة فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تراجع سعر سهم شركة بيور هيلث القابضة بنسبة 14.91% بنهاية يناير 2024. أما على صعيد الرابحين، فجاء كل من مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والخدمات المالية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 3.5% و0.9%، على التوالي.
إلى ذلك، سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي ثالث أعلى معدل نمو شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2024، إذ ارتفع المؤشر للشهر الثالث على التوالي بعد أن سجل مكاسب شهرية بنسبة 2.7% خلال شهر يناير 2024 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 4.169.1 نقطة. ومال أداء قطاعات السوق هذا الشهر نحو الرابحين، حيث سجلت خمسة من أصل ثمانية مؤشرات قطاعية مكاسب شهرية، بينما تراجع أداء القطاعات الثلاثة المتبقية. وساهم في تعزيز أداء السوق بصفة عامة المكاسب التي سجلها كل من مؤشر القطاع المالي (+6.0%) والقطاع الصناعي (+2.8%)، وهما من أكبر ثلاثة قطاعات من حيث الثقل الوزني. وشهدت 5 من أصل 8 شركات مدرجة ضمن القطاع الصناعي مكاسب خلال شهر يناير 2024، أبرزها ارتفاع أسهم شركة سالك بنسبة 10.9%. وتصدر مؤشر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات الرابحة لهذا الشهر بمكاسب بلغت نسبتها 8.9%. من جهة أخرى، سجل مؤشر المواد الأساسية أعلى معدل تراجع شهري على مستوى المؤشرات القطاعية خلال شهر يناير 2024، بفقده نسبة 6.3% من قيمته لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 105.4 نقاط. تبعه مؤشر قطاع العقارات بانخفاضه بنسبة 3.9%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 7.324.1 نقطة.
قطر
بعد الإعلان عن تسجيل بورصة قطر لمكاسب على مدار الشهرين الماضيين، سجلت البورصة أعلى معدل تراجع على أساس شهري في يناير 2024. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 10.89.2 نقطة، بتراجع بلغت نسبته 6.8% بعد أن شهد تراجعات بوتيرة متتالية، خاصة خلال النصف الثاني من الشهر. كما تراجع مؤشر قطر لجميع الأسهم بنسبة 6.5%، ما يشير إلى ضعف أداء السوق بصفة عامة. كما تشير تلك التراجعات إلى جني المستثمرين للأرباح بعد تحقيق مكاسب بنسبة 14% تقريبا خلال الشهرين السابقين.
وعلى صعيد الأداء القطاعي، مال الأداء نحو المتراجعين بعد أن سجلت 6 من أصل 7 مؤشرات قطاعية خسائر شهرية في يناير 2024. وكان قطاع التأمين في صدارة القطاعات المتراجعة بفقده نسبة 9.0% من قيمته لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 2.395.4 نقطة. تبعه كل من مؤشري قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعة بتراجعهما بنسبة 8.0% و6.4%، على التوالي. وانخفضت معظم مكونات مؤشر قطاع التأمين خلال الشهر، حيث سجلت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وشركة قطر للتأمين تراجعا بمعدل ثنائي الرقم. أما على صعيد قطاع البنوك، سجلت أسهم 7 من أصل 8 بنوك انخفاضات خلال الشهر.
البحرين
سجل المؤشر العام لبورصة البحرين ثاني أعلى معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2024 بارتفاعه بنسبة 4.9%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 2.067.17 نقطة. ويعتبر هذا هو الشهر الثالث على التوالي من النمو، وأعلى مكاسب يسجلها المؤشر منذ 22 شهرا. وعلى صعيد الأداء القطاعي، رجحت كفة القطاعات المتراجعة بعد أن سجلت أربعة من أصل سبعة مؤشرات قطاعية خسائر بنهاية شهر يناير 2024، إلا ان النمو القوي الذي شهده مؤشر قطاع المواد الأساسية (+20.5%)، ثاني أكبر مؤشر على مستوى السوق من حيث الثقل الوزني، ساهم في تعزيز أداء المؤشر العام خلال الشهر. وسجل سهم شركة ألمنيوم البحرين، الشركة الوحيدة المدرجة ضمن مؤشر قطاع المواد الأساسية، نموا بمعدل مماثل بنسبة 20.5% خلال الشهر. كما ارتفع مؤشر القطاع المالي، أكبر المؤشرات القطاعية من حيث الثقل الوزني على مستوى البورصة، بنسبة 0.9% خلال الشهر. من جهة أخرى، شهد مؤشر قطاع العقارات تراجعا بنسبة 2.5%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 2.938.1 نقطة. وكان انخفاض سعر سهم شركة عقارات السيف بنسبة 3.9%، أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انخفاض مؤشر قطاع العقارات خلال الشهر.
عمان
سجل مؤشر سوق مسقط 30 مكاسب بنسبة 1.1% خلال شهر يناير 2024 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 4.561.85 نقطة بعد تراجعه في ديسمبر 2023. ووصل مؤشر سوق مسقط 30 إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال الشهر عند 4.641.93 نقطة في 15 يناير 2024، في حين وصل المؤشر إلى أدنى مستوياته الشهرية في 1 يناير 2024 عند 4.514.07 نقطة. وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجل مؤشر واحد فقط من أصل مؤشرات القطاعات الثلاثة في البورصة ارتفاعا خلال شهر يناير 2024. واقتصر تسجيل نمو على مؤشر قطاع الخدمات، محققا مكاسب هامشية بنسبة 0.3% في يناير 2024 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 1.569.7 نقطة بدعم رئيسي من ارتفاع أسهم بعض الشركات المدرجة ضمن القطاع مثل شركة ظفار لتوليد الكهرباء (+10.8%) والشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية (+20.7%). وبالمقارنة، سجل المؤشر المالي تراجعا شهريا بنسبة 1.0% في يناير 2024 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 5.418.5 نقطة، في حين تراجع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 0.3% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند 7.369.9 نقطة.

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