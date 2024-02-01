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قطاع التكنولوجيا يهيمن على تصنيف يعتمد على سمعة الشركات العالمية

2/1/2024 2:08:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حافظت «آبل» على صدارة قائمة «فورتشن» للشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم للعام السابع عشر على التوالي، وذلك استنادا إلى استطلاع شمل حوالي 3700 من المسؤولين التنفيذيين والمحللين والمديرين عن سمعة الشركات. وهيمنت الشركات التكنولوجية على القائمة، إذ جاءت في المرتبة الثانية شركة التجارة الإلكترونية «أمازون» وبعدها شركة البرمجيات «مايكروسوفت».
وتعاونت «فورتشن» مع الشركة الاستشارية «كورن فيري» لتجميع هذا القائمة التي تستند إلى سمعة الشركات بناء على آراء مسؤولين ومحللين ومديرين. وفي المركز الرابع، جاءت «بيركشاير هاثاواي» - التابعة للملياردير «وارن بافت» - بعدما حققت أرباحا تزيد على 70 مليار دولار في العام الماضي.
وظهر القطاع المالي - الذي اكتسب التقدير نظرا لتعامله مع اقتصاد مثقل بالتضخم- في المركز الخامس من خلال «جيه بي مورجان تشيس»، كما ظهر «مورجان ستانلي» لأول مرة ضمن أفضل 50 شركة.
وتراجعت «نتفليكس» من المركز التاسع إلى المرتبة التاسعة والعشرين، مع إضعاف المنافسة القوية هيمنة الشركة التاريخية على البث المباشر.

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