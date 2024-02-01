مؤسسة البترول تعلن أسعار الغاز المسال لشهر فبراير الجاري

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة البترول الكويتية الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال البروبان والبيوتان لشهر فبراير الجاري.
وقالت المؤسسة إن الطن المتري الواحد من غاز البروبان سيباع بـ 630 دولارا أميركيا خلال فبراير الجاري فيما سيباع الطن المتري الواحد من غاز البيوتان بـ 640 دولارا.
ويستخدم غازا البترول المسال البروبان والبيوتان في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.
وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.
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