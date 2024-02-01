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تراجع طفيف للتضخم في منطقة اليورو إلى 2 8% خلال يناير

2/1/2024 2:08:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهد التضخم تراجعا طفيفا في منطقة اليورو في يناير الماضي، ليسجل 2.8% على أساس سنوي، بعدما سجل في الشهر السابق 2.9%، بحسب أرقام نشرتها وكالة بيانات «يوروستات» التابعة للاتحاد الأوروبي، غير أن المؤشر لا يزال أعلى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
ويرتبط هذا التراجع بانخفاض أسعار المواد الغذائية بما يشمل الكحول والتبغ بنسبة 5.7% على أساس سنوي مقابل 6.1% في ديسمبر، بالإضافة إلى تضخم أكثر اعتدالا في أسعار السلع الصناعية باستثناء موارد الطاقة (زيادة 2%).
في غضون ذلك، واصلت أسعار الطاقة تراجعها -6.3% لكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق -6.7%. وظلت الزيادة في أسعار الخدمات عند 4% على أساس سنوي في يناير، وسجلت كل من إيطاليا 0.9% ولاتفيا 1% وليتوانيا 1% وفنلندا 0.7% أدنى معدل تضخم في يناير بين الدول العشرين التي تتقاسم العملة الموحدة.
واستقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند 6.4% في ديسمبر 2023، محافظا على المستوى نفسه الذي سجله في الشهر السابق، عند أدنى مستوى تاريخي له رغم الوضع الاقتصادي الحالك، بحسب الأرقام التي نشرتها يوروستات.
ولا يزال هذا المؤشر عند أدنى مستوى له منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الأوروبي بجمع الأرقام في أبريل 1998 في الدول التي اعتمدت عملة اليورو الموحدة، فيما تراجع معدل البطالة بـ 0.3 نقطة على أساس سنوي في ديسمبر 2023.

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