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العتيقي الكويت ملتزمة بتخفيضات أوپيك+

2/1/2024 2:08:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبقت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج «أوپيك+»، على سياسة إنتاج النفط دون تغيير خلال اجتماعها أمس، كما أشادت بالمستوى الرفيع بالالتزام من جانب الدول الأعضاء في منظمة «أوپيك» والدول من خارجها الأطراف في إعلان التعاون.
وفي هذا السياق، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.عماد العتيقي بنتائج الاجتماع الـ 52 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في «أوپيك+»، والذي عقد عبر الاتصال المرئي بحضور محافظ الكويت لدى منظمة «أوپيك» محمد الشطي والممثل الوطني للكويت لدى المنظمة الشيخ عبدالله الصباح.
وأكد العتيقي، في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، أن السوق النفطية تشهد توازنا، ويعزز ذلك التخفيضات الطوعية التي قامت بتنفيذها «أوپيك+» اعتبارا من مطلع يناير 2024 حتى نهاية مارس 2024.
وأشاد العتيقي بالتعاون الجماعي والتناغم في «أوپيك+» وحرصها على استمرار متابعة ومراقبة تطورات السوق والالتزام بالقرارات التي من شأنها ضمان استقرار وتوازن السوق.
وشدد العتيقي على أن الكويت ملتزمة بالتخفيضات الطوعية التي التزمت بها ضمن «أوپيك+» والبالغة 135 ألف برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير حتى نهاية مارس 2024.
وكانت اللجنة الوزارية المشتركة أكدت أنها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء بمنظمة «أوپيك» والدول المشاركة من خارجها، الذي عقد في 4 يونيو 2023، وكذلك تعديلات الإنتاج الإضافية الطوعية التي أعلنها عدد من الدول الأعضاء في «أوپيك» والدول المشاركة من خارجها في أبريل 2023، والتعديلات التي تلت ذلك في نوفمبر 2023، كما ستواصل اللجنة تقييم ظروف السوق بشكل دقيق، مشيرة في ذلك الى رغبة الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون في التعامل مع مستجدات السوق، واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية، في أي وقت، مستندة في هذا إلى التماسك القوي بين الدول الأعضاء في منظمة «أوپيك» والدول المشاركة من خارجها.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في 3 أبريل 2024، فيما قال مصدران من «أوپيك+» إن التحالف سينظر أول مارس فيما إذا كان سيمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، والتي من المقرر أن ينقضي أجلها نهاية الربع الجاري من العام.

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