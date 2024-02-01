1 23 مليار دولار مشتريات المواطنين والمقيمين من الذهب



الإقبال على شراء السبائك ارتفع 23.8% بما حجمه واحد طن ليصل إلى 5.2 أطنان مشتريات المشغولات انخفضت 300 كيلوغرام إلى 14.4 طناً خلال العام

علي إبراهيماشترى المواطنون والمقيمون في الكويت نحو 19.6 طنا من المشغولات والسبائك والعملات الذهبية في 2023 بقيمة تصل إلى نحو 1.23 مليار دولار (376.3 مليون دينار، عند سعر صرف 306 فلوس للدولار)، وذلك بمتوسط سعر للكيلو يصل إلى 19.2 ألف دينار خلال العام نفسه.وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن مشتريات الموطنين والمقيمين من الذهب ارتفعت بنسبة 3.7% بما حجمه 700 كيلوغرام لتبلغ 19.6 طنا خلال 2023 مقارنة بـ 18.9 طنا خلال 2022، في ظل زيادة ملحوظة في مشتريات السبائك الذهبية والتي تصنف عادة كأولى أدوات الادخار والتحوط قبل المشغولات الذهبية التي تصنف كـ «زينة وخزينة».وفيما تظهر البيانات أن هناك ارتفاعا في حجم مشتريات الذهب خلال 2023 كاملا، فإن أبرز محفزات الشراء تتمثل في عدد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية يمكن سردها كالتالي:1 ـ الأحداث الجيوسياسية: إذ إن تصاعد حدة الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتداعياتها عالميا يدفع الأفراد إلى زيادة مقتنياتهم من المعدن الأصفر للتحوط من المستقبل، ولحفظ قيمة مدخراتهم تحسبا لأي تطورات.2 ـ ارتفاع أسعار الذهب: الارتفاعات السعرية التي حققها المعدن الأصفر خلال 2023 كانت محفزا كبيرا للمواطنين والمقيمين من أجل اقتناء المعدن الأصفر، إذ كانوا يستهدفون تعظيم قيمة مدخراتهم، وهو ما يظهر واضحا في ارتفاع مبيعات السبائك بصورة ملحوظة.3 ـ معدلات التضخم: معدلات التضخم المرتفعة التي تعيشها العديد من دول العالم جعلت مواطنيها يلجأون إلى اقتناء الذهب كواحدة من آليات التحوط التي تحفظ من خلالها قيمة مدخراتهم.4 ـ معدلات الفائدة: توجه الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية حول العالم لتخفيف حدة سياسة التشديد النقدي من شأنه أن يزيد من جاذبية الذهب لتحقيق معدلات أعلى من الربحية.مشغولاتتفصيليا، تراجع إجمالي مشتريات المواطنين والمقيمين من المشغولات الذهبية خلال 2023 بنحو 2% بما قيمته 300 كيلوغرام بعدما سجلت مشترياتهم بنهاية العام مستوى 14.4 طنا مقارنة بـ 14.7 طنا خلال 2022.وخلال العام نفسه، سجلت الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 تراجعا في مشتريات الذهب بـ 100 كيلوغرام بعدما وصلت إلى مستوى 3 أطنان مقارنة بـ 3.1 أطنان في الفترة ذاتها من 2022.وفي الربع الثاني من عام 2023 ارتفعت مشتريات المواطنين والمقيمين من الذهب بواقع 400 كيلوغرام بعدما وصلت إلى 4.2 أطنان مقارنة بـ 3.8 أطنان في نهاية الربع الثاني من 2022.وشهد الربع الثالث من 2023 تراجعا في مشتريات المواطنين والمقيمين من الذهب بواقع 600 كيلوغرام بعدما بلغت مشترياتهم في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 3.4 أطنان مقارنة بـ 4 أطنان في الفترة ذاتها من 2022. يأتي ذلك فيما لم يشهد الربع الرابع من 2023 تغييرا عن الفترة المماثلة من 2022، إذ استقر كلاهما عند مستوى 3.8 أطنان من المشغولات.سبائكوعلى عكس المشغولات الذهبية، ارتفعت مشتريات المواطنين والمقيمين من السبائك بنحو 23.8% بما حجمه 1000 كيلوغرام خلال 2023، ليسجل إجمالي مشترياتهم نحو 5.2 أطنان مقارنة بـ 4.2 أطنان في 2022.وأظهرت البيانات أن الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 شهدت ارتفاعا في مشتريات السبائك بواقع 100 كيلوغرام لتصل إلى 1.1 طن مقارنة بطن واحد في 2022.وخلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو 2023 ارتفعت مجددا بـ 200 كيلوغرام لتصل إلى 1.3 طن مقارنة بـ 1.1 طن عن الفترة ذاتها من 2022.وفي الربع الثالث من 2023، ارتفعت السبائك مجددا بواقع 300 كيلوغرام لتصل إلى 1.5 طنا مقارنة مع 1.2 خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022.وخلال الربع الأخير من 2023 ارتفعت مشتريات المواطنين والمقيمين من السبائك بنحو 400 كيلوغرام لتصل إلى 1.3 طن مقارنة بـ 900 كيلوغرام خلال الفترة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2022.