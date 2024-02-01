42 5 مليون دينار صافي أرباح الأهلي المتحد في 2023 بنمو 16 8%



جمال الكاظمي: البنك حافظ على الربحية والمؤشرات المالية تظهر متانة مركزه المالي واحتفاظه بقدرته على النمو جهاد الحميضي: «الأهلي المتحد» أصبح نموذجاً للعمل المصرفي المتميز.. وأثبت قدرته على تحمل الصدمات

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجل البنك أرباحا صافية بلغت 42.5 مليون دينار، مقابل 36.4 مليون دينار عن العام 2022، محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 16.8%.وبلغ رصيد إجمالي الموجودات مبلغا وقدره 4.50 مليارات دينار، كما في نهاية ديسمبر من العام 2023، كما بلغت محفظة التمويل 3.19 مليارات دينار، كما في نهاية ديسمبر من العام 2023، وكذلك بلغت ودائع العملاء 3.16 مليارات دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 0.50 مليار دينار، كما في نهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو 2.0% عن عام 2022، في حين بلغت ربحية السهم 15.7 فلسا للعام 2023.وفي تعليقه على النتائج المالية، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد جمال الكاظمي: «استمر البنك في الحفاظ على الربحية في العام 2023، ومن منطلق المؤشرات المالية التي حققها البنك أكدنا قدرته على متانة مركزه المالي والحفاظ على مستوى ربحية جيد، معتمدا على استراتيجية متحفظة ونزعة متدنية للمخاطر. هذا بالإضافة إلى أداء البنك المتوازن واحتفاظه بقدرته على النمو».وأضاف الكاظمي: يمر البنك الأهلي المتحد بمرحلة استثنائية في رحلة تطوره وعبوره لمرحلة رئيسية جديدة في رحلة نجاحه، وهو على أعتاب استكمال إجراءات الاندماج عن طريق الضم مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وأكد الكاظمي أن البنك الأهلي المتحد نجح خلال مسيرته الطويلة منذ تأسيسه عام 1941 كأول بنك عمل في الكويت واللبنة الأولى في صرح العمل المصرفي الكويتي، في تبوأ مكانة مرموقة في القطاع المصرفي الكويتي وقد حرص خلال هذه المسيرة على مشاركة فاعلة وإيجابية ضمن الاقتصاد الوطني ودعم أهداف تنميته.وأعرب الكاظمي عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة البنك، والإدارة التنفيذية وجميع منتسبي البنك الأهلي المتحد على تفانيهم وجهودهم المخلصة التي صنعت النجاح والتميز لهذا البنك وحافظت على استمراريته.كما أعرب عن جزيل الشكر لمساهمي البنك على ما قدموه من دعم ومساندة للبنك، والشكر موصول للسادة عملاء البنك الكرام لولائهم الدائم وثقتهم وتفاعلهم مع ما يقدمه لهم البنك من خدمات ومنتجات أكثر ملاءمة لمتغيرات الحياة.واختتم الكاظمي حديثه قائلا: «لا يسعني إلا أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير من السادة أصحاب الفضيلة هيئة الرقابة الشرعية بالبنك على جهودهم الكبيرة في دعم تقديم خدمات ومنتجات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمختلف الجهات التنظيمية الرقابية في الكويت لدورها في دعم العمل المصرفي، وأخص بالشكر جميع المسؤولين في بنك الكويت المركزي وعلى رأسهم محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون».وختاما، أدعو الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ بلادنا تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله.مكانة فريدةمن جانبها، أعربت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للبنك الأهلي المتحد جهاد سعود الحميضي عن فخرها واعتزازها برحلة البنك الأهلي المتحد الممتدة منذ تأسيسه عام 1941 كأول بنك عمل في الكويت، حتى أصبح نموذجا للعمل المصرفي المتميز، وأشادت بالمكانة الفريدة التي حظي بها البنك الأهلي المتحد والذي استطاع أن يحافظ على أدائه المميز، وأن يثبت قدرته على تحمل الصدمات والتكيف مع مختلف الظروف، وأن يقوم بدوره في خدمة عملائه، والحفاظ على مكانته الريادية وأن يطور خدماته ومنتجاته لتتواكب مع أحدث مستجدات السوق المصرفية.وأضافت الحميضي: نتطلع لمواصلة نجاح البنك في ظل اندماجه عن طريق الضم مع بيت التمويل الكويتي أحد أكبر وأفضل الصروح المالية الإسلامية على مستوى العالم.وتابعت: استمر البنك في الحفاظ على تحقيق معدلات ربحية جيدة، واستطاع تحقيق هذا التوازن بين الإدارة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر وهو ما عزز من ثقتنا في نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك.وأكدت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد قد أطلق العديد من مبادرات التحول الرقمي في إطار رؤية استراتيجية لإثراء التجربة الرقمية لعملاء البنك وتلبية كافة احتياجاتهم وتحقيق ما هو أكثر من تطلعاتهم، ومدهم بالحلول والخدمات المصرفية المبتكرة.وأشارت الى أن البنك الأهلي المتحد يفخر بما قدمه من دعم لموارده البشرية من خلال بيئة عمل جاذبة وقادرة على تطوير الأعمال، مؤكدة أن البنك مضي بخطى متسارعة نحو تحقيق الاستدامة الشاملة.وأضافت الحميضي: إن البنك الأهلي المتحد باعتباره أول بنك قام بإطلاق عملياته في الكويت منذ أكثر من 80 عاما، استطاع أن يقوم بدور بارز في العمل المجتمعي، وأثبت على مدار هذه السنوات قدرته على تقديم نموذج يحتذى به في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ليقدم تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال كما هي إنجازاته الدائمة على مختلف الأصعدة.وأكدت أن البنك الأهلي المتحد حرص طوال سنوات عمله على تحسين تجربة العملاء، ومواكبة تطلعاتهم.وفي هذا الإطار، أطلق البنك الأهلي المتحد مؤخرا العديد من الخدمات المبتكرة ومنها إطلاق المزيد من الخدمات المصرفية عبر تطبيق البنك الأهلي المتحد للهواتف الذكية.وفي ختام تعليقها تقدمت الحميضي بخالص الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمي البنك وعملائه الكرام، وأعربت عن جزيل الشكر للإدارة التنفيذية بالبنك، وجميع موظفيه على جهودهم المتميزة وتفانيهم في عملهم. كما تقدمت بخالص الشكر إلى بنك الكويت المركزي وجميع الجهات التنظيمية والرقابية لدورها في دعم البنك الأهلي المتحد طوال سنوات عمله.