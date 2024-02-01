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وياي يرعى فعالية الشركات الناشئة وإنشاء فرص العمل

2/1/2024 2:08:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرص بنك وياي والتزامه بدعم ومساندة صياغة المشهد المالي في الكويت ليكون أكثر ديناميكية، أعلن البنك رعايته لفعالية «GUST Showcase Event» التي تدعم الشركات الناشئة وتعزز من فرص العمل.
ويعتبر هذا الحدث الذي يأتي بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) ركيزة أساسية في تمكين المشاريع الابتكارية لطلاب الجامعة مما يعكس التفاني الذي يظهره بنك وياي في تنمية رواد الأعمال الشباب وصقل المواهب الكويتية الناشئة.
ومع استمرار بنك وياي في تعزيز روح ريادة الأعمال، يعتبر هذا التعاون مع GUST أكثر من مجرد رعاية، حيث إنه رؤية واستثمار في شباب الكويت، لتجهيزهم للقيادة والابتكار على الصعيدين المحلي والإقليمي.
ويشكل هذا الحدث الذي أصبح واقعا بفضل دعم بنك وياي، منصة للرياديين الناشئين لتحويل الأفكار الجديدة إلى شركات ناشئة قابلة للتحقق، حيث قدمت آمال الدويسان، نائب رئيس بنك وياي رؤى حول رحلتها المؤثرة في نظام ريادة الأعمال المصرفية الرقمية في الكويت، مسلطة الضوء على التحديات التي واجهتها والاستراتيجيات المستخدمة للتغلب عليه.
وقالت الدويسان: يلتزم بنك وياي بتمكين رواد الأعمال الطموحين، وتعد رعاية «GUST Showcase Event» إحدى الأدوات التي تساهم في هذا الغرض.
وأضافت: يسرني أن أكون جزءا من الحدث كعضو في اللجنة ومشاركة الرؤى والأفكار حول نظام الأعمال الريادية الرقمية في الكويت، وتسليط الضوء على التحديات التي نواجهها والاستراتيجيات التي نعتمدها، وذلك لتعزيز دعم الابتكار والنمو في المجتمع.
كما يظهر بنك وياي التركيز على شباب الكويت وتحفيزهم من خلال تشجيع بيئة الابتكار ودعم تطوير الأفكار الرائدة، بهدف تنمية قدراتهم وتمهيد طريق النجاح في مختلف المجالات المهنية المتنوعة.

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