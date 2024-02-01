الوطني تحسن نمو الائتمان الشخصي في 2024 مع زيادة توظيف الكويتيين

MENAFN - Al-Anbaa) ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن الائتمان المحلي سجل نموا بمعدل جيد نسبيا في الربع الرابع من العام بنحو 0.9%، مما دعم وصول معدل النمو السنوي إلى 1.7% في عام 2023، مقابل 7.7% في عام 2022، وقد ساهم قوة الائتمان لشراء الأوراق المالية (+4.9% على أساس ربع سنوي) وائتمان البنوك والمؤسسات المالية (+4.3%) في تعزيز النمو المسجل في الربع الرابع من العام.في المقابل، تراجع نمو ائتمان قطاع الأعمال والائتمان الشخصي بوتيرة حادة في عام 2023، إلا أنه من المتوقع تحسن كلاهما هذا العام نظرا لتحسن وتيرة إسناد المشاريع التنموية في عام 2023، واستمرار زيادة الوظائف بين صفوف المواطنين الكويتيين، وثبات أسعار الفائدة وإمكانية خفضها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الأداء الضعيف للغاية في عام 2023 والذي من الطبيعي أن يدعم فرص النمو هذا العام.وقال التقرير ان ائتمان قطاع الأعمال نما بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي، ليصل معدل النمو المسجل في عام 2023 إلى 0.9%، أي منخفضا مقارنة بأعلى المستويات المسجلة منذ عدة سنوات والتي بلغت 6.8% في عام 2022.

وشهدت القطاعات المختلفة أداء متباينا مع نمو قطاعي «الإنشاء» و«التجارة» بنسبة 14.5% و6.8%، على التوالي، في عام 2023، بينما تراجع ائتمان قطاعي «النفط والغاز» و«الصناعة» بنسبة 8.1% و5.9%، على التوالي، مما يعكس بصفة رئيسية صدارة نفس القطاعات الرائدة على مستوى السوق كما في عام 2022.

من جهة أخرى، نما قطاع العقارات، ذو الثقل الوزني الكبير والذي يمثل نحو 41% من سوق الائتمان، بنسبة 1.4%. أما فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، فمن المتوقع أن يتحسن معدل النمو في ظل الأداء الضعيف الذي شهدناه في عام 2023، مما يفسح المجال لتسجيل أداء أفضل خلال العام الحالي، خاصة في ظل الانتعاش الكبير لوتيرة إسناد المشاريع، والتي ارتفعت إلى 2.5 مليار دينار في عام 2023، مما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ عام 2017، وبأكثر من ضعف المتوسط السنوي للفترة الممتدة بين 2018-2022 البالغ 1.2 مليار دينار.

أما الائتمان الشخصي فقد سجل نموا بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي في عام 2023 إلى 1.5%، أي بتباطؤ حاد مقابل 9.1% في عام 2022.

إلا أن الاتجاهات تحسنت إلى حد ما بالنظر إلى أن معظم النمو تقريبا حدث في النصف الثاني من عام 2023، إذ بلغ معدل النمو السنوي خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة من العام 3%.

وبالنسبة لعام 2024، فمن المتوقع أن يتحسن نمو الائتمان الشخصي باعتبار زيادة الوظائف بين صفوف المواطنين الكويتيين (+1.5% في النصف الأول من عام 2023)، وزيادة الرواتب، وفي ظل امتصاص الضغوط التي تعرضت لها نسب أعباء الديون والناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.

وأخيرا، ساهم الائتمان لشراء الأوراق المالية وائتمان البنوك والمؤسسات المالية في تعزيز معدل النمو الكلي في عام 2023، حيث سجلا نموا بنسبة 6.9% و4.6%، على التوالي، بما يمثل تقريبا 40% من نمو الائتمان على الرغم من أنهما يشكلان 12% فقط من إجمالي الائتمان.

نمو الودائع الحكومية

وذكر تقرير «الوطني» ان ودائع المقيمين شهدت قفزة كبيرة وبنسبة 2.9% في الربع الرابع من العام على خلفية نمو ودائع المؤسسات العامة (+18%) والودائع الحكومية (+9.4%)، ليصل بذلك معدل النمو المسجل في عام 2023 إلى 3.9%.

وكانت الودائع الحكومية هي المحرك الرئيسي للنمو في عام 2023، إذ ارتفعت بنسبة 37% (1.26 مليار دينار) مستحوذة بذلك على 69% من النمو الإجمالي للودائع خلال العام.

وظل أداء ودائع القطاع الخاص ضعيفا (انخفضت خلال 6 من أصل الأشهر الـ 7 الماضية) ليصل معدل النمو إلى 1.2% فقط في عام 2023، مقابل 7.1% في عام 2022.

وعلى مستوى ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، انخفضت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة 11% في عام 2023 بينما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 12%.

إلا أنه من المحتمل أننا تجاوزنا بالفعل ذروة التباين بين معدلات النمو الخاصة بالقطاعين نظرا لانخفاض الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة محدودة بلغت 1.3% في الربع الرابع من العام، بينما ظلت الودائع لأجل ثابتة، مسجلة أضعف معدل نمو على أساس ربع سنوي خلال العامين الماضيين.

أسعار الفائدة في 2024

أخيرا، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بمعدل تراكمي بلغ 2.75% منذ مارس 2022، مقارنة بزيادة تراكمية قدرها 5.25% من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت الذي أشارت فيه أحدث التوقعات وفقا لخارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة (ديسمبر 2023) إلى خفض سعر الفائدة 3 مرات بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024، إلا أن أسعار سوق العقود الآجلة الحالية تشير إلى خفضها بوتيرة أكثر قوة تتراوح بين 5 و 6 مرات خلال العام.

ومن غير المؤكد ما إذا كان بنك الكويت المركزي سوف يحذو حذو الفيدرالي الأميركي، إلا أن أي خفض لسعر الخصم في الكويت من المرجح أن يكون له انعكاسات إيجابية تصب في مصلحة نمو الائتمان.