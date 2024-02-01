الأهلي يعلن رابح سحب الفوز الشهري

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي عن الرابح في السحب الشهري لحساب الفوز للجوائز عن شهر يناير 2024، وهو: خالد خلف العنزي والذي فاز بمبلغ 20 ألف دينار بإشراف وحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وعزز البنك الأهلي الكويتي مؤخرا عدد سحوبات وجوائز حساب الفوز، لجعله أكثر جاذبية للعملاء من أجل الانضمام إليه، تقديرا منه لولائهم، حيث قام بإضافة سحب شهري جديد بقيمة 20 ألف دينار، وسحب ربع سنوي بقيمة 100 ألف دينار، ما يجعل الانضمام إلى عائلة حساب الفوز مغريا بشكل أكبر للعملاء.
وسهل البنك على العملاء الدخول في السحوبات، ورفع فرصهم في الفوز مقابل كل 10 دنانير تتوافر في الحساب بدلا من 100 دينار في السابق، أي أنه كلما ادخر العملاء أكثر كلما زادت حظوظهم بالفوز بإحدى الجوائز الرائعة.
ويشجع «الأهلي» الجميع على فتح حساب الفوز وزيادة ودائعهم لتعزيز فرصهم للمشاركة في السحوبات المقبلة وتحويل أحلامهم إلى حقيقة.
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