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بنوك مركزية خليجية تواكب تحركات الفيدرالي وتثبت الفائدة

2/1/2024 2:08:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واكبت بنوك مركزية خليجية تحركات الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عن مستوياتها الحالية. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، قد أعلن مساء يوم الأربعاء الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25- 5.5% بموافقة جميع الأعضاء، ليكون القرار الرابع بالتثبيت على التوالي منذ سبتمبر 2023.
وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.
وقرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من دون تغيير عند 5.40%.
كما قرر مصرف قطر المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) عند 5.75% و6.25% و6% على التوالي.
على ذات الصعيد، توقع «جولدمان ساكس» بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في مايو بدلا من مارس، وذلك بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» عقب انتهاء اجتماع البنك لشهر يناير، ولا يزال البنك يتوقع خفض الفائدة الأميركية خمس مرات كل منها بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مع أربعة تخفيضات متتالية بداية من مايو حتى سبتمبر، ومع خفض نهائي في ديسمبر.
وكان رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، قال إن التضخم ما زال مرتفعا والطريق ما زال يشوبه عدم اليقين.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب قرار تثبيت الفائدة: «لا يمكنني القول إننا حققنا (الهبوط الناعم) ولم ننتصر على التضخم بعد وأمامنا طريق طويل». وأفاد باول: «سنراقب البيانات الاقتصادية وما زلنا ملتزمين بإعادة التضخم إلى مستوى 2%، ومن غير المرجح أن يتم خفض الفائدة في شهر مارس».

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