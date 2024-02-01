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البنوك الخليجية نقطة مضيئة بين الأسواق الناشئة في 2024

2/1/2024 2:08:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني ان القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي سيمثل في عام 2024 نقطة مضيئة نسبيا بين الأسواق الناشئة.
وذكرت الوكالة في تقرير حديث أصدرته أمس أنها تتوقع استقرارا واسع النطاق في المؤشرات الرئيسية لدى مختلف البنوك والأنظمة المصرفية في مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، بالإضافة إلى بقاء نمو الائتمان والربحية قويا بالنسبة لمعظم المصارف، لكنها تتوقع تراجعا طفيفا عن العام الماضي. وبشكل عام، ستبقى بنوك المنطقة متميزة من خلال تمتعها برسملة جيدة، وربحية عالية، ومخصصات جيدة، وهي في معظمها سائلة.
وأشارت إلى ان الأنظمة المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تستعد لمواصلة نموها مقارنة ببقية دول المنطقة، في ظل الطلب الائتماني القوي الذي يقوده القطاع غير النفطي الديناميكي وبرامج التنويع الاقتصادي. ونتوقع أيضا أن يظل نمو الائتمان في سلطنة عمان قويا، وتشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد النظرة المستقبلية لبنوك المنطقة تدهور البيئة الجيوسياسية، والتعرض لمناطق ذات مخاطر أعلى (بما في ذلك مصر وتركيا)، فضلا عن تقلبات أسعار النفط، والانكشاف على العقارات، لكن الأداء المصرفي سيظل قويا.
وقال تقرير الوكالة ان البيئة الاقتصادية ستدعم الطلب على الائتمان في ظل توقعات بتباطؤ طفيف في نمو الائتمان بشكل عام. ومن شأن ذلك أن يدعم الربحية، ولكن من المرجح أن تبدأ الهوامش بالانحسار بحلول نهاية العام، مما يعكس التأثير المتأخر لسعر الفائدة المتوقع وارتفاع تكاليف التمويل، واعتبر التقرير جودة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي قوية نسبيا نظرا لارتفاع مستوى المخصصات الاحترازية.
ويتوقع أن تستمر مستويات الرسملة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دعم جدارتها الائتمانية في عام 2024، ونتوقع أن تتعزز نسب رأس مال المرجح حسب المخاطر بشكل طفيف في جميع دول المجلس باستثناء المملكة العربية السعودية، التي يتوقع ان تسجل النمو الأسرع، ويتم تمويل البنوك في الغالب من خلال الودائع المحلية القوية لدول مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان.
وفيما يتعلق بالسيولة لدى بنوك مجلس التعاون الخليجي، قال تقرير الوكالة ان الدلائل تشير إلى تباين مستويات السيولة لدى بعض الأنظمة المصرفية عن البعض الآخر، وخاصة الكويت والإمارات العربية المتحدة، اللتين لديهما سيولة فائضة من ودائع النفط في القطاع العام، وفي الإمارات العربية المتحدة، أداء تجاري قوي وزيادة عدد السكان. ويمكن أن تتركز السيولة في بعض البنوك الأكبر حجما والمرتبطة بالحكومات، وتخفي المواقف الأكثر تشددا للبنوك الأصغر، ومع ذلك يظل الاقتراض قصير الأجل محدودا نسبيا في إجمالي مطلوبات البنوك.
واعتبر التقرير البيئة الجيوسياسية الإقليمية والعالمية معقدة ومتفاقمة في ضوء الحرب في المنطقة والآخذة في الاتساع، وقد تؤدي هذه المخاطر وغيرها إلى إضعاف ميول المستثمرين وتدفقات رأس المال، لكننا لا نتوقع حدثا من شأنه أن يختبر الاستقرار المالي. وتتمتع الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي والحكومات الإقليمية بشكل عام بمراكز خارجية صافية قوية ويمكنها تحمل أو تعويض التدفقات الكبيرة من الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج.
وقال التقرير إن مستويات انتشار الرهن العقاري في المنطقة منخفضة بشكل عام، مع أن الانكشاف على العقارات واضح في العديد من قروض المرحلة الثانية والثالثة من البنوك. ومع ذلك، تعرض القطاع لضغوط كبيرة خلال الوباء وصمد في مواجهتها.
قال انه في الدول عالية المخاطر، لاسيما تركيا ومصر يبدو أن المخاطر في تركيا تنحسر، ويظهر سيناريو الخسارة لدى الوكالة أن الانكشافات تم احتواؤها نسبيا على مستوى النظام. ومع ذلك، فإن التوسع الأخير الذي قامت به بنوك دول مجلس التعاون الخليجي الفردية في كلا البلدين يعتبر جوهريا ويبلغ إجمالي الانكشافات نحو 160 مليار دولار.

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