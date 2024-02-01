أجيليتي تدعم تعليم الذكاء الاصطناعي لـ 3500 شاب في مصر

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت شركة «أجيليتي» عن شراكتها في مبادرة منظمة «تعليم من أجل التوظيف» والتي توفر دورات تدريبية حول استخدام الذكاء الاصطناعي لنحو 3500 شابا وفتاة في مصر.

وتم تصميم المنهج التدريبي ليعرف الشباب والفتيات من الفئات المهمشة في مصر بأساسيات الذكاء الاصطناعي وأدواته والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة به. وهو يستهدف تزويدهم بميزة تنافسية في سوق العمل عبر تعليمهم كيفية الاستفادة من القوة المتنامية والتغيرية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

حيث إن نقص العمالة أو الافتقار إلى فرص ريادة الأعمال يعوقان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن برامج تنمية المهارات لدى مؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» ستوفر للشباب فرصا للحصول على عمل أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة، وهذه بدورها تؤدي إلى مزيد من الرخاء والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس للاستدامة في «أجيليتي» فرانك كلاري: تدعم أجيليتي فرص التدريب المجاني والتعليم لمنح الشباب القدرة على فهم الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه لصالحهم في البحث عن عمل وإتقان المهام التي قد يحتاجون إلى أدائها مستقبلا في سوق العمل أو في مجال إدارة الأعمال.

وأضاف: معرفة الذكاء الاصطناعي أصبحت ميزة تنافسية عند البحث عن عمل، واننا ملتزمون بالتعاون مع منظمة «تعليم من أجل التوظيف» على إتاحة التدريب للشباب غير القادرين على الحصول عليه، فهدفنا من هذه الشراكة خلق قوة عمل جاهزة للمستقبل في مصر والشرق الأوسط بشكل أوسع من خلال تنمية المهارات الوظيفية وريادة الأعمال التي تعتبر عاملا أساسيا من عوامل التنمية والازدهار والاستقرار.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمنظمة «تعليم من أجل التوظيف» أندرو بيرد: تستهدف مبادرتنا الشباب من الفئات المهمشة والباحثين عن العمل الذين يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف، حيث تلعب مبادرتنا دورا مهما في سد الفجوات في التعليم الرسمي وتطوير رأس المال الاجتماعي.

ويخضع الراغبون في المشاركة في البرنامج إلى آلية اختيار دقيقة، حيث يتم القبول وفقا للدافع والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وتعطى الأولوية لمن هم أكثر احتياجا.

وقد روعي أن تمثل الفتيات نصف عدد المشاركين في دورة الذكاء الاصطناعي التي ترعاها أجيليتي في مصر والبالغ عددهم 3500 فرد.

ويغطي منهج «تعليم من أجل التوظيف» للذكاء الاصطناعي كلا من المفاهيم الأساسية، التطبيقات العملية، الاعتبارات الأخلاقية، الاستخدام المسؤول للمعلومات عبر الإنترنت، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث عن وظائف.