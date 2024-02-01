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341 مليون دينار سيولة البورصة الأسبوعية

2/1/2024 2:08:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
تستعد بورصة الكويت لاستكمال مسيرتها في الاتجاه الصاعد مدفوعة بالنتائج المالية والتوزيعات التي تعد من أهم المحركات سوق الأسهم، إذ بدأت مرحلة الكشف عن النتائج المالية للعام المالي 2023، والتي استهلت بشائرها بأرقام إيجابية ومكاسب قياسية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بلغت 584.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع 63% والتوصية بـ 10% و9%، ومكاسب تاريخية لبنك الكويت الوطني بلغت 560 مليون دينار بنسبة ارتفاع 10% والتوصية بتوزيعات 25% نقدا و5% منحة.
وشهدت جلسة أمس الخميس سلوكا بيعيا لدى المتداولين بغرض جني الأرباح على مجموعة منتقاة من الأسهم القيادية التي حققت ارتفاعات سعرية خلال الجلسات الماضية.
وأنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تراجع في أداء المؤشرات بتراجع للسوقين الأول والرئيسي، ليتراجع المؤشر العام الذي يقيس أداء السوقين معا، وذلك على إثر موجة تصريف لجني الأرباح من الأسهم التي حققت مكاسب سعرية في الجلسات الأخيرة.
وتراجعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.4% بفقد 618 مليون دينار جراء عمليات البيع خاصة على الأسهم القيادية التي تم التركيز عليها استباقا للكشف عن النتائج المالية، ووصلت القيمة السوقية بنهاية التعاملات الأسبوعية إلى 42.744 مليار دينار تراجعا من 43.362 مليار دينار الأسبوع الماضي.
وعلى مستوى السيولة، فاستمر الارتفاع اللافت على مستوى معدلات السيولة، حيث بلغ متوسط التداول اليومي 68.3 مليون دينار بمحصلة أسبوعية 341 مليون دينار، مقارنة مع 62 مليون دينار كمتوسط يومي الأسبوع الماضي بإجمالية سيولة 311 مليون دينار بارتفاع نسبته 10%.
فيما تراجعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 14.5%، إذ بلغت كميات التداول خلال الأسبوع 1.146 مليار سهم انخفاضا من 1.340 مليار سهم الأسبوع الماضي.
على مستوى المؤشرات، انخفض الأداء بشكل جماعي بنهاية تعاملات الأسبوع، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.7% بخسارة 144 نقطة ليصل المؤشر إلى 7918 نقطة مقارنة مع 8062 نقطة الأسبوع الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% بخسائر نقطتين فقط ليصل المؤشر إلى 5971 نقطة مقارنة مع 5973 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 1.4% بخسائر 104 نقاط ليصل إلى 7238 نقطة من 7342 نقطة الأسبوع الماضي.
وانخفضت قيمة ملكيات الأجانب بالسوق الأول إلى 5.28 مليارات دينار وفقا لبيانات البورصة في 31 الجاري، مقارنة مع 5.33 مليارات الأسبوع الماضي، وخلال تعاملات الأسبوع زادت نسب تملك الأجانب في 6 أسهم هي برقان والكويتية والاستثمارات واعيان والامتياز وعقارات الكويت، وقلصوا نسب التملك في 6 أسهم مثلها، مع استقرار النسب في 19 سهما.
إلى ذلك، أظهرت إحصائية رسمية للبورصة أن صافي شراء الأجانب لأسهم البورصة خلال يناير بلغ 43.3 مليون دينار من خلال عمليات شراء من قبل المؤسسات والشركات بصافي بلغ 42.7 مليون دينار، وبصافي شراء صناديق الأجانب الاستثمارية 52.9 ألف دينار، أما صافي شراء الأفراد الأجانب فبلغ 579 ألف دينار.
90.5 مليون دينار عقوداً ومناقصات فازت بها 10 شركات
حازت 10 شركات مدرجة في البورصة الكويتية وتابعة لها عقودا ومناقصات بقيمة 90.5 مليون دينار خلال يناير الماضي، وذلك في ظل أداء إيجابي للاقتصاد الوطني يدعمه استقرار سعر النفط أعلى من السعر التأشيري بالموازنة العامة الجديدة. ووفقا لإحصاء أعدته «الأنباء» جاءت شركة أسمنت بورتلاند بالصدارة من حيث الأعلى قيمة بعقد قيمته 35.9 مليون دينار وقعته مع شركة مجموعة جيزوبا الصين الهندسية الدولية لتصنيع وتوريد خرسانة جاهزة لمدة 4 سنوات. تلتها شركة السفن بإجمالي 18.5 مليون دينار، ثم شركة تابعة لـ «المشتركة» بقيمة 15.9 مليون دينار، تلتها stc بقيمة 9.9 ملايين دينار، تلتها الرابطة بـ 4.4 ملايين دينار، تلتها شركة تابعة لـ «كابلات» بقيمة 3.1 ملايين دينار.
أما الأنظمة فحازت عقد بقيمة 1.7 مليون دينار، ثم تابعة لـ «المعادن» بقيمة 497 ألف دينار، ثم النخيل 470 ألف دينار، تلتها العيد بـ 178 ألف دينار.
8.5 ملايين دينار مشتريات الكويتيين بالأسهم الإماراتية
علاء مجيد
جاءت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر يناير من العام الحالي 2024 بقيمة 101.87 مليون درهم إماراتي ما يعادل (8.53 ملايين دينار) مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 83.63 مليون درهم (7 ملايين دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية بقيمة 18.24 مليون درهم (1.53 مليون دينار). وعلى أساس سنوي، فقد نمت مشتريات الكويتيين بالأسهم الإماراتية بنسبة 25.5% مقارنة بقيمة 89.29 مليون درهم إماراتي (7.47 ملايين دينار) التي سجلتها في يناير من العام الماضي 2023، وسجل صافي مشتريات خلال يناير من العام الماضي بقيمة 26.25 مليون درهم إماراتي (2.2 مليون دينار).
وجاءت مشتريات الخليجيين في بورصة أبوظبي خلال شهر يناير الماضي بقيمة 835.71 مليون درهم (70 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 896.41 مليون درهم (75 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية خلال الشهر الماضي بقيمة 60.7 مليون درهم (5 ملايين دينار).
وكانت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي 2023 سجلت نحو 1.05 مليار درهم إماراتي ما يعادل (88 مليون دينار) مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 970.79 مليون درهم (81.26 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية بقيمة 85.45 مليون درهم إماراتي (7.15 ملايين دينار).

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