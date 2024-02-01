584 5 مليون دينار صافي أرباح بيتك في 2023 بقفزة 63 4%



حمد المرزوق: «بيتك» أكبر بنك في الكويت من حيث إجمالي الموجودات وصافي الأرباح

224 مليون دينار حصة الجهات الحكومية من صافي أرباح 2023 وبزيادة 50%

أرباح العام الماضي قياسية وتاريخية.. والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي

«بيتك» تصدر قائمة الشركات المدرجة بقيمة سوقية وصلت إلى 11.4 مليار دينار

عبدالوهاب الرشود: «بيتك» حقق أفضل معدل أرباح وأعلى معدلات بالمؤشرات الرئيسية

البنك يقود المنافسة ويحقق نمواً في قاعدة العملاء والحصة السوقية داخل قطاع البنوك توظيف نحو 400 موظف وبنسبة تكويت 99% من إجمالي التعيينات خلال العام 2023





قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حمد عبدالمحسن المرزوق، ان «بيتك» حقق صافي أرباح للمساهمين لعام 2023، بلغت 584.5 مليون دينار، بنسبة نمو 63.4% مقارنة بالعام السابق 2022، وهي أرباح قياسية وتاريخية والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، وقد مثلت حصة الجهات الحكومية وشبه الحكومية للكويت منها مبلغ 224 مليون دينار وهي أعلى مما كانت عليه قبل الاستحواذ بمبلغ 74.5 مليون دينار أي بزيادة 50%، إضافة إلى ذلك، فقد زاد نصيب الجهات الحكومية من القيمة السوقية لمجموعة بيتك بمبلغ 285 مليون دينار مقارنة بنصيبها من القيمة السوقية لما كانت عليه قبل الاستحواذ لعام 2021 وهو ما يعكس الاستفادة الكبيرة للمال العام من الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة.

وأوضح المرزوق أن ربحية السهم (بعد توزيع الأسهم الخاصة بالاستحواذ) ارتفعت لتصل إلى 38.49 فلسا لعام 2023 بنسبة نمو 29.6% مقارنة بالعام السابق 2022 والتي كانت 29.7 فلسا، وارتفع صافي إيرادات التمويل لعام 2023 ليصل إلى 965.9 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 20.7% مقارنة بالعام السابق 2022، وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل ليصل إلى 945.4 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 30.7% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع رصيد مديني التمويل ليصل إلى 19.4 مليار دينار، بزيادة قدرها 624.7 مليون دينار، وبنسبة زيادة 3.3% مقارنة بالعام السابق، وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 38.01 مليار دينار لعام 2023، بزيادة قدرها 1.04 مليار دينار، وبنسبة زيادة 2.8% مقارنة بالعام السابق.

وذكر ان إجمالي حقوق مساهمي البنك بلغ 5.3 مليارات دينار لعام 2023، وزادت حسابات المودعين لتبلغ 21.8 مليار دينار لعام 2023، بزيادة قدرها 782.4 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 3.7% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 18.18% لعام 2023، (17.66% لعام 2022) متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ «بيتك».

وأوضح المرزوق ان الوضع المالي القوي الجديد لمجموعة «بيتك» عزز من قدرة البنك على زيادة التوزيعات النقدية لمساهميه لهذه السنة وللسنوات المالية القادمة، حيث أوصى مجلس إدارة «بيتك» بتوزيعات أرباح نقدية عن عام 2023 على المساهمين بواقع 10 فلوس للسهم الواحد عن المتبقي من الأرباح حتى نهاية عام 2023، وذلك بخلاف ما تم توزيعه للنصف الأول من 2023 والتي بلغت 10 فلوس للسهم الواحد، بإجمالي توزيعات نقدية 20% لعام 2023 مقارنة بتوزيعات نقدية بواقع 15% للعام السابق. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم المنحة بواقع 9% من رأس المال المدفوع.

أفضل مستوى من الأداء المالي

وقال المرزوق ان النتائج غير المسبوقة التي وصل إليها «بيتك» في السنة الأولى تشهد على نجاح الخطوات الخاصة بالاستحواذ وذلك على كل الأصعدة، حيث أصبح أكبر بنك في دولة الكويت من حيث إجمالي الأصول المجمعة والتي بلغت 38 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2023، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، مبينا ان الاستحواذ ساهم في الارتقاء بمستوى الربحية، حيث نجح «بيتك» في تحقيق أفضل مستويات ومعدلات الأرباح على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، بالإضافة إلى تحقيق أعلى نسب عوائد على مجمل المؤشرات الرئيسية.

وأوضح المرزوق ان «بيتك» نجح في تحقيق الأهداف الرئيسية في استراتيجية المجموعة وتعزيز المكانة الرائدة، متغلبا على صعوبات البيئة التشغيلية والتحديات المختلفة، منوها بنسب السيولة الكبيرة والقاعدة الرأسمالية المتينة والأداء التشغيلي القوي الذي نتج عنه تسجيل نمو في الإيرادات التشغيلية وفي الأرباح وفي المحفظة التمويلية وفي جميع المؤشرات المالية الرئيسية.

ولفت المرزوق إلى زيادة القيمة السوقية الرأسمالية للمجموعة، حيث حقق التداول على سهم «بيتك» سيولة عالية جدا وبمستويات قياسية، وتصدر «بيتك» قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية الرأسمالية التي وصلت حاليا إلى 11.4 مليار دينار، مما يعكس ارتفاع القيمة الرأسمالية لحملة أسهم «بيتك»، وأكثر من ثلثهم مؤسسات حكومية أو شبه حكومية.

كما توسعت خدماته لتشمل دولا استراتيجية جديدة منها بريطانيا ومصر وغيرها، وذلك بعد إتمام الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد - البحرين الذي آتى ثماره خلال عامه الأول، مشيرا إلى الانتهاء من عملية تحول البنك الأهلي المتحد (البحرين) من نشاطه التقليدي إلى الإسلامي في وقت قياسي وبسلاسة عالية، حيث حصل البنك رسميا على رخصة مصرف تجزئة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، وبدأ البنك اعتبارا من ديسمبر الماضي بتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، بما يشمل خدمات الأفراد، وخدمات الشركات، وأدوات التوفير والاستثمار، إضافة إلى حلول تمويل التجارة وإدارة الثروات.

وذكر المرزوق «لقد نتج عن الاستحواذ أرباح وقيمة تراكمية (Accretion) بالنسبة لحصة الأرباح لكل سهم من أسهم مساهمي بيتك بلغت 17.9% في العام الأول، كما في 31 ديسمبر 2023 (قبل الوفورات) والتي من المتوقع ان تزيد مع تحقيق الوفورات خلال الفترات القادمة خاصة بعد استكمال عملية الدمج مع البنك الأهلي المتحد - الكويت، وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية الملموسة 20.5% (قبل الوفورات)، كما في 31 ديسمبر 2023، وهو من أعلى نسب العوائد على حقوق الملكية في القطاع.

وقد ارتفعت نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب في بيتك لتصل إلى 12.92% في نهاية 2023 مقارنة بنسبة 10.34% في نهاية 2021 ونسبة 7.44% في نهاية 2019، اي ارتفعت بنسبة 73.6% مقارنة بنهاية 2019، مما يعكس قوة سهم «بيتك» بعد الاستحواذ ورغبة وثقة الجهات الاستثمارية المحترفة في اقتنائه.

وتجدر الإشارة إلى انه يتم حاليا العمل على إتمام عملية الدمج بالضم بين بيتك الكويت والبنك الأهلي المتحد - الكويت، وهي إحدى المراحل النهائية لعملية استحواذ «بيتك» على مجموعة البنك الأهلي المتحد، حيث سيترتب عليها مزايا وفوائد عديدة للبنكين وللقطاع المصرفي في الكويت.

وأضاف: «لقد أصبح الكيان الجديد والمركز المالي للبنك بعد استحواذ «بيتك» على مجموعة الأهلي المتحد من القوة بمكان بحيث يعزز قدرته على مواجهة الأزمات المالية بشكل اكبر ومكانته كبنك رائد محليا وإقليميا ودوليا، على نحو يدعم هدف الكويت في التحول إلى مركز مالي منافس مع ترسيخ ريادته في مجال الصيرفة الإسلامية على المستوى الإقليمي آخذا بالاعتبار التركيز على توفير فرص عمل مناسبة للعمالة الوطنية».

مركز مالي قوي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف - عبدالوهاب عيسى الرشود، ان«بيتك» تمكن من الحفاظ على قوة ميزانيته العمومية وتعزيز المركز المالي للمجموعة، كما نجح في الاحتفاظ باحتياطي رأسمالي قوي، مستفيدا من مستوى السيولة الوفيرة والتنوع المستمر في التمويل، ومرونة نموذج الأعمال، والانتشار الجغرافي الواسع، وتناغم أداء بنوك المجموعة، وغيرها العديد من عناصر القوة.

وأشار إلى أن «بيتك» حقق أفضل معدل أرباح وأعلى معدلات على مجمل المؤشرات الرئيسية، منوها بتعزيز جودة الأصول، وتنمية الأرباح التشغيلية وتعزيز الإيرادات وتنوعها، ما حقق المتانة المالية والنمو المستدام.

وأضاف الرشود ان «بيتك» يقود المنافسة ويحقق نموا في قاعدة العملاء وفي الحصة السوقية لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، منوها بالمضي قدما في استراتيجية التحول الرقمي ومواصلة تعزيز الريادة في طرح الحلول والخدمات المالية الرقمية المبتكرة من خلال KFH Online (على الموبايل والموقع الإلكتروني)، وأجهزة (XTM) وأجهزة (ATM)، وفروع (KFH- GO) الذكية، مشيرا إلى إطلاق بنك «تم» الرقمي وهو أول بنك رقمي إسلامي في الكويت، وكذلك إطلاق منصة الدفع الرقمية «زاهب» للتجار، إلى جانب العديد من الحلول المصرفية المبتكرة.

وأشار إلى أن «بيتك» حصل على تصنيف رائد سوق في الحلول الرقمية من مجلة يوروموني العالمية تقديرا لتميزه في التحول الرقمي.

الكفاءات الوطنية

وأكد الرشود نجاح جهود «بيتك» في تمكين المواهب والكفاءات الوطنية والفكر الابداعي في العمل، من خلال جهود التوظيف والتدريب الضخمة، حيث تم توظيف نحو 400 موظف وبنسبة تكويت 99% من إجمالي التعيينات خلال سنة 2023، وبذلك تجاوزت نسبة التكويت لدى البنك 81%. بالإضافة إلى تسكين الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية خلال العام. كما تم تسجيل أكثر من 83.000 ساعة تدريبية لعدد 3116 موظفا.

ولفت الرشود إلى أن الخزانة للمجموعة واصلت أنشطتها الاستثمارية وصناعة السوق في سوق رأس المال الأولي والثانوي، مبينا ان تداولاتها فاقت 13 مليار دولار خلال العام، واستمرت في توسيع نطاق تداولها للصكوك قصيرة الأجل من إصدارات المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM). كما حافظت الخزانة للمجموعة على مكانتها الرائدة كمتداول رئيسي في السوق الأولي لصكوك IILM.

26 جائزة مرموقة

وقال الرشود ان «بيتك» فاز بـ 26 جائزة مرموقة تقديرا لتفوقه ولما قدمه من ابتكار وخدمات ومنتجات مصرفية متطورة، مبينا ان الجوائز تؤكد دور«بيتك» الريادي في التحول الرقمي ونقل التجربة المصرفية إلى آفاق جديدة، وتحقيق تطلعات العملاء، وكذلك تؤكد قوة الأداء المالي، والريادة في صناعة التمويل الإسلامي.

ومن أبرز الجوائز التي حصدها «بيتك» خلال 2023، أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم من مجلة غلوبل فايننس العالمية، وجائزة بنك العام - الكويت من ذي بانكر العالمية.

وفي ختام تصريحه، أعرب الرشود عن تقديره لدعم مجلس الإدارة، مثمنا دور بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية في دعم القطاع المصرفي. كما أثنى على جهود الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين وكل الشركاء وأصحاب المصلحة، لدورهم الأساسي في تعزيز مكانة «بيتك» والمحافظة على تفوقه.

مجموعة مصرفية في 11 دولة

أشار حمد المرزوق إلى أن الوضع الجديد المتميز لـ «بيتك» كمجموعة مصرفية تنتشر في 11 دولة ساهم في تعزيز دوره وقدرته في دعم الاقتصاد الكويتي وتعزيز وضع بيتك كأحد البنوك المهيمنة في الشرق الأوسط، حيث مكن «بيتك» من الدخول إلى أسواق جديدة ومواصلة دوره في توفير التمويل اللازم للشركات والمشاريع الكبرى على المستوى المحلي والإقليمي بكفاءة عالية.

وجدير بالذكر ان «بيتك» قد شارك في صفقات تمويل لمشاريع الكهرباء والبتروكيماويات وصناعة الطيران على المستوى الإقليمي، بلغ إجماليها نحو 10.5 مليارات دولار، بالإضافة إلى العديد من صفقات التمويل المحلية والإقليمية التي أكدت قوة «بيتك» المالية وقدرته العالية على تمويل المشاريع الضخمة.ونوه المرزوق بدور «بيتك» في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع متناهية الصغر، وقد حقق نموا في محفظته التمويلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان «بيتك» يعتبر شريكا استراتيجيا للمجتمع ويساهم في المبادرات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تهم المجتمع.7.5 مليارات دولار إصدارات صكوككشف المرزوق عن ان مجموعة «بيتك» عززت دورها الريادي في مجال إصدارات الصكوك الدولية، فمن خلال شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية للمجموعة نجح «بيتك» في إدارة وترتيب إصدارات صكوك تتجاوز قيمتها 7.5 مليارات دولار لجهات إصدار متنوعة، تغطي الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.وقال ان «بيتك» واصل جهوده في الاستدامة وتعزيز منتجات التمويل الأخضر سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، ولعب دورا مهما في الاستدامة عبر ربط تعاملاته المالية مع الاستدامة، منوها بمشاركة «بيتك» الفعالة في قمة COP28 الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التي أقيت مؤخرا في دبي.وقال ان «بيتك» نجح في تتويج جهوده في الاستدامة خلال 2023 بحصد العديد من الجوائز منها: جائزة «أفضل بنك إسلامي في معايير الاستدامة في العالم» من مجلة يورموني العالمية.وأوضح ان مساهمات «بيتك» المجتمعية خلال سنة 2023 كانت هادفة وشاملة، حيث نجح في تنفيذ أنشطة استراتيجية ذات قيمة مضافة وأثر إيجابي على المجتمع بكل شرائحه، وحصل على تصنيف «رائد سوق» في المسؤولية المجتمعية على مستوى الكويت من مجلة يوروموني العالمية.