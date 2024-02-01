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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

2/1/2024 10:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت معلومات أولية، بقيام جيش الاحتلال بإطلاق النار على مواطن فلسطيني داخل سيارة في منطقة دوار خلة حاضور بمدينة الخليل.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن الجنود أطلقوا النار على سيارة حاول سائقها تنفيذ عملية دهس ضد الجنود فتمت إصابته بالرصاص.

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