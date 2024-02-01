إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس
التاريخ
2/1/2024 10:10:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت معلومات أولية، بقيام جيش الاحتلال بإطلاق النار على مواطن فلسطيني داخل سيارة في منطقة دوار خلة حاضور بمدينة الخليل.
وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن الجنود أطلقوا النار على سيارة حاول سائقها تنفيذ عملية دهس ضد الجنود فتمت إصابته بالرصاص.
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