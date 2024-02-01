Thursday, 01 February 2024 07:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلان نتائج التوجيهي - رابط

2/1/2024 10:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة“الامتحان التكميلي” لعام 2023.

وتاليا رابط النتائج

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN01022024000208011052ID1107798160

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث