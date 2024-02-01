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مجلس الوزراء يقرر ترفيع موظفين - اسماء

2/1/2024 10:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ترفيع 5 موظفين دبلوماسيين من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى رتبة وزير مفوض.




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