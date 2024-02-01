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الامن العام يكشف حقيقة الفيديو الذي ضجت به مواقع التواصل

2/1/2024 10:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر خلاله شخصان وحقيبة تحوي على مبالغ نقدية كبيرة، مؤكداً أن الفيديو قديم مرّ عليه ما يزيد عن ثلاث سنوات وأنه مرتبط بقضية إحباط محاولة احتيال على أحد الأشخاص ببيع كميات من الذهب مقابل تلك المبالغ المالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافّة في تلك القضية في حينه.
مهيباً بالجميع عدم نشر أو تداول أية معلومات أو فيديوهات دون التوثّق منها والتأكد من تفاصيلها من مصادرها وقنواتها الرسمية.

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