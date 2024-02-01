139 شاحنة مساعدات و20 أخرى تحمل مستشفىً إماراتيًا تدخل غزة الخميس

139 شاحنة مساعدات و20 أخرى تحمل مستشفىً إماراتيًا تدخل غزة الخميس
التاريخ
2/1/2024 10:10:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مسؤول مصري بمعبر رفح البري أن 139 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت اليوم الى قطاع غزة.
وأشار الى أن من بين هذه القافلة 4 شاحنات وقود (سولار)، و 20 شاحنة تحمل مستشفى ميدانيا أرسلته دولة الإمارات، و115 شاحنة تحمل أدوية ومستلزمات طبية وأغذية ومواد إغاثية وخيام ومياه شرب.
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