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139 شاحنة مساعدات و20 أخرى تحمل مستشفىً إماراتيًا تدخل غزة الخميس

2/1/2024 10:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مسؤول مصري بمعبر رفح البري أن 139 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت اليوم الى قطاع غزة.
وأشار الى أن من بين هذه القافلة 4 شاحنات وقود (سولار)، و 20 شاحنة تحمل مستشفى ميدانيا أرسلته دولة الإمارات، و115 شاحنة تحمل أدوية ومستلزمات طبية وأغذية ومواد إغاثية وخيام ومياه شرب.

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