خبرني : 11 علامة للتوتر لا ينبغي تجاهلها

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعد التعرف على علامات ارتفاع مستويات الكورتيزول أمرًا بالغ الأهمية في إدارة التوتر ومنع عواقبه الضارة. وفق ما يقول الدكتور فينيت أرورا مدير الطب الباطني والسكري بمستشفى ماكس سوبر التخصصي.

ويبيّن أرورا ان هناك علامات للتوتر لا ينبغي تجاهلها. وفق ما نقل عنه موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

علامات يجب الحذر منها:

1. زيادة الوزن يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكورتيزول إلى زيادة الشهية، خاصة بالنسبة للأطعمة غير الصحية ذات السعرات الحرارية العالية. هذا، إلى جانب ميل الجسم لتخزين الدهون حول البطن. فغالبا ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

2. التأثير على القلب والأوعية الدموية ترتبط مستويات الكورتيزول المرتفعة باستمرار بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب والخفقان وزيادة احتمال الإصابة بالنوبات القلبية.

3. اضطرابات النوم تعد صعوبة النوم والاستيقاظ مبكرًا، وتجربة أنماط النوم المتقطعة، من المؤشرات الشائعة لارتفاع مستويات الكورتيزول.

ومن المفارقات أنه على الرغم من اضطراب النوم، قد يعاني الأفراد أيضًا من الإرهاق الشديد.

4. التأثير على الصحة العقلية يمكن أن تساهم زيادة الكورتيزول في زيادة مستويات القلق وعدم الارتياح والتهيج.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي التوتر المزمن إلى ظهور أعراض الاكتئاب، ما يؤثر على الصحة العاطفية والجسدية.

5. مشاكل في الجهاز الهضمي يمكن أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن الإجهاد في الجهاز الهضمي إلى عدم الراحة مثل آلام المعدة أو الإسهال أو الإمساك.

6. ضعف العضلات يمكن أن يؤدي تأثير الكورتيزول على الأنسجة العضلية إلى إضعاف العضلات وتقليل كتلة العضلات الإجمالية، ما يؤثر على القوة البدنية والقدرة على التحمل.

7. إضعاف الجهاز المناعي الإجهاد المزمن يمكن أن يضر بجهاز المناعة، ما يجعل الأفراد أكثر عرضة للأمراض والعدوى.

8. التأثير في البشرة والشعر قد تؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة إلى تفاقم الأمراض الجلدية الموجودة مثل حب الشباب والأكزيما والصدفية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم في ترقق الشعر أو تساقطه، ما يزيد من الاضطراب العاطفي.

9. الضعف الإدراكي يمكن أن يضعف التوتر الوظيفة الإدراكية، ما يؤدي إلى صعوبات في الذاكرة والتركيز واتخاذ القرار.

10. اضطرابات الدورة الشهرية يمكن لمستويات الكورتيزول المرتفعة أن تعطل الدورة الشهرية، ما يسبب عدم انتظامها أو تغيرات فيها.

11. التأثير في الصحة الإنجابية يمكن أن يقلل التوتر والكورتيزول من الدافع الجنسي ويتداخلان مع الهرمونات الإنجابية، ما قد يؤثر على الخصوبة.

إن فهم علامات ارتفاع مستويات الكورتيزول والتوتر والتعرف عليها هو الخطوة الأولى في إدارة وتخفيف التأثير على صحتنا.

يمكن أن يلعب اعتماد ممارسات الحد من التوتر مثل اليقظة الذهنية وممارسة الرياضة والرعاية الذاتية المناسبة دورًا حاسمًا في الحفاظ على نمط حياة متوازن وصحي. كما يعد إعطاء الأولوية للصحة العقلية والجسدية أمرًا أساسيًا لمنع العواقب الضارة للإجهاد المزمن على الجسم.