مركز السينما العربية يمنح مهند البكري جائزة «شخصية العام»

أعلن مركز السينما العربية عن تقديم جائزة شخصية العام العربية السينمائية إلى مهند البكري المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، لجهوده المؤثرة في دعم السينما الأردنية والعربية عبر البرامج والفعاليات المتنوعة التي تقدمها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

يحمل البكري درجة البكالوريوس في علم الاجتماع والآثار، وهو منخرط في مجال الصناعات الإبداعية منذ أكثر من عقد من الزمن في المنطقة العربية. عمل في جامعة نيويورك في أبوظبي (2015- 2019) كمدير للعلاقات الخارجية والشراكات. قبل ذلك، شغل البكري منصب المدير الإداري الإقليمي لمؤسسة لومينوس للإعلام في الأردن (الكلية الأسترالية للإعلام) من 2012 وحتى 2015. والبكري ليس بجديد على الهيئة الملكية للأفلام.

فقد كان مديراً لقسم بناء القدرات لمدة خمس سنوات (2007 – 2012) حيث ساهم في تطوير عدد من البرامج التدريبية المحلية والإقليمية. وقد بدأ البكري مسيرته المهنية كمدير لتطوير برامج ديناميكية من شأنها الترويج لدور الشباب الفعال في المجتمع وتعزيز مشاركتهم كجزء من مشاريع الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية.

لعب مهند البكري دوراً رئيسياً في تشكيل المشهد السينمائي والترفيهي في الأردن في السنوات الماضية وإرساء منظومة إنتاجية شاملة تضم برامج متنوعة للتدريب وبناء القدرات وبرامج الإنتاج والدعم والتسهيلات اللوجستية والترويج السياحي وغيرها من الأنشطة التي تضطلع بها الهيئة الملكية.



علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية، رحبا بهذا الاختيار في تصريح مشترك لهما، إذ قالا: «ما قدمه مهند البكري خلال السنوات الماضية منذ توليه مسؤولية إدارة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام هو مجهود كبير ومثير للإعجاب تجني ثماره صناعة السينما الأردنية بشكل ملحوظ عبر الإنجازات المتتالية التي حققتها في المحافل الدولية والمحلية.

والتي من بينها مشاركة فيلم «انشالله ولد» في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي وفوزه بجائزتين في سابقة هي الأولى من نوعها في السينما الأردنية، بالإضافة إلى مشاركة الفيلم القصير البحر الأحمر يبكي في قسم نصف شهر المخرجين. يفخر مركز السينما العربية في تقديم جائزة العام السينمائية للبكري تقديراً لمجهوده المميز في دعم السينما الأردنية والعربية».

يذكر أن جائزة شخصية العام السينمائية تأتي ضمن استراتيجية مركز السينما العربية للترويج لصناعة السينما العربية على المستوى الدولي، ودعم السينما العربية، وتشجيع المبادرات ذات الدور البارز.