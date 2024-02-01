الاتحاد الأوروبي يتفق على مساعدات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا

توصل القادة الأوروبيون الخميس إلى اتفاق بشأن مساعدة بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا، بعدما كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يعرقلها، وهو إعلان أشادت به كييف على الفور ووصفته بأنه "انتصار مشترك" على روسيا.

ولم تدم المفاوضات طويلا في نهاية المطاف خلال هذه القمة الاستثنائية.

في مستهل الاجتماع، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عبر موقع إكس "الوحدة. اتفق جميع الزعماء الـ27 على مظروف إضافي بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي".

ورحب المسؤول بأن "هذا الاتفاق يضمن تمويلاً مستقراً ويمكن التنبؤ به وطويل الأجل لأوكرانيا".

وتحتاج كييف بشدة إلى المساعدة للحفاظ على اقتصادها واقفا على قدميه، فيما ما تزال حزمة المساعدات الأمريكية عالقة في الكونغرس.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بهذا "اليوم الجيد لأوروبا". وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي خاطب الزعماء الأوروبيين عبر الفيديو، أن الاتفاق دليل على "الوحدة القوية" للدول السبع والعشرين.

المساعدات الأوروبية المخصصة لأوكرانيا (33 مليار دولار في هيئة قروض و17 مليار دولار في هيئة تبرعات على مدى أربع سنوات) مدرجة في ملحق لميزانية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027. ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على هذه الميزانية الأوروبية المنقحة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وسبق القمة اجتماع مع فيكتور أوربان شارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، وكذلك أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال، لإيجاد حل وسط مع الزعيم القومي.

إلى جانب أوكرانيا "حتى النصر"

قالت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس "هذه إشارة مهمة لأوكرانيا بأن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانبكم على المدى الطويل، حتى النصر".

وينص الحل الوسط الذي تم التوصل إليه على إعداد المفوضية الأوروبية تقريرا سنويا حول استخدام أوكرانيا للتمويلات، وإمكانية قيام الزعماء خلال عامين، إذا لزم الأمر وبالإجماع، بطلب مراجعة المساعدة.

طالبت المجر بأن تكون قادرة على إجراء مراجعة سنوية لهذا الدعم، لكن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لم ترغب في منحها مثل هذه الفرص المتكررة لاستخدام حق النقض.

وعلّق دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته بأن أوربان "تنازل (...) لقد رأى أن هناك انزعاجا، وأن هناك حدا لا ينبغي تجاوزه".

وكان الزعيم المجري، الوحيد من بين قادة دول الاتحاد الذي حافظ على علاقات وثيقة مع موسكو بعد غزو أوكرانيا قبل عامين تقريبا، قد أثار غضب وسخط نظرائه المجتمعين في ديسمبر الماضي بمعارضة هذا الدعم المالي.

وقد اتُهم في بروكسل بابتزاز الاتحاد الأوروبي من أجل تأمين صرف تمويلات أوروبية مخصصة لبلاده جمدتها المفوضية الأوروبية على خلفية انتهاكات قانونية داخلية ارتكبتها بودابست.

في

ديسمبر، أفرجت المفوضية عن نحو 10 مليارات يورو من الأموال المجمدة، مبررة ذلك بتنفيذ المجر إصلاحات لتعزيز استقلال قضاتها.

لكن أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الأوروبية لا تزال مجمدة، بسبب مخاوف بروكسل المتعلقة خصوصا باحترام حقوق المثليين، والحرية الأكاديمية والحق في اللجوء في المجر. والقسم الأكبر من الأموال مخصص لخطة التعافي بعد كوفيد.

من جهته، قال فيكتور أوربان في مقطع فيديو نشره على حسابه على فيسبوك الخميس "كنا نخشى أن تنتهي الأموال المستحقة للمجريين والمجمدة حاليا من المفوضية الأوروبية، في أوكرانيا"، مضيفا "لقد حصلنا على ضمانات" بأن ذلك لن يحدث، ورحب أيضا بإنشاء "آلية مراقبة" بشأن استخدام كييف للأموال.

ويتهم أوربان المفوضية باستمرار باستهداف بلاده لأسباب سياسية، ويشدد النص التوافقي الذي تم التوصل إليه الخميس على ضرورة "حياد" أي قرار للاتحاد الأوروبي بشأن هذه الأموال.

إلى جانب قضية دعم الميزانية الأوكرانية، من المقرر أن تناقش القمة أيضا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 5 مليارات يورو اقترحتها بروكسل. لكن من غير المتوقع صدور قرار الخميس بشأن هذه النقطة.

وتعقد القمة الأوروبية في خضم تعبئة قوية للمزارعين، إذ تم إنزال نحو 1200 جرار في شوارع بروكسل، وواجه المتظاهرون الشرطة أمام مقر البرلمان الأوروبي، حيث أضرمت النيران في إطارات وأسقط تمثال قرب مكان اجتماع الزعماء.

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