خبرني : 46142 طالبا نجحوا بامتحان تكميلية التوجيهي

وسجل 81640 طالب للامتحان التكميلي لعام 2023، منهم 67799 بغرض استكمال متطلبات النجاح و13841 لأغراض رفع المعدل، وحضر من جميع المشتركين 72431، وحصل منهم على الحد الأدنى من متطلبات النجاح 46142 بنسبة مئوية عامة بلغت 63.7%.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.