خبرني : 46142 طالبا نجحوا بامتحان تكميلية التوجيهي
التاريخ
2/1/2024 10:00:16 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بلغت نسبة النجاح في الامتحان التكميلي للثانوية العامة، 63.7% بعد أن تقدم له أكثر من 65 ألف طالب وطالبة، وفق وزارة التربية والتعليم.
وسجل 81640 طالب للامتحان التكميلي لعام 2023، منهم 67799 بغرض استكمال متطلبات النجاح و13841 لأغراض رفع المعدل، وحضر من جميع المشتركين 72431، وحصل منهم على الحد الأدنى من متطلبات النجاح 46142 بنسبة مئوية عامة بلغت 63.7%.
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