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خبرني : 46142 طالبا نجحوا بامتحان تكميلية التوجيهي

2/1/2024 10:00:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بلغت نسبة النجاح في الامتحان التكميلي للثانوية العامة، 63.7% بعد أن تقدم له أكثر من 65 ألف طالب وطالبة، وفق وزارة التربية والتعليم.

وسجل 81640 طالب للامتحان التكميلي لعام 2023، منهم 67799 بغرض استكمال متطلبات النجاح و13841 لأغراض رفع المعدل، وحضر من جميع المشتركين 72431، وحصل منهم على الحد الأدنى من متطلبات النجاح 46142 بنسبة مئوية عامة بلغت 63.7%.

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