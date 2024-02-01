خبرني : للأردنيين .. تصريح إلكتروني يقلل كلفة السفر إلى بريطانيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن تصريح السفر الإلكتروني (ETA) سوف يُحسّن تجربة السفر إلى المملكة المتحدة لآلاف الزائرين من الخليج والأردن، الذين يمثلون ثاني أكبر سوق سياحي، ويساهمون بالمليارات في اقتصاد المملكة المتحدة.

وأضاف كليفرلي أن هذا البرنامج يعتبر خطوة هامة على مسارنا تجاه ترسيخ المكانة الرائدة عالميا للمملكة المتحدة في مجال أمن الحدود والابتكار المتعلق به.

من جهته، قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في وزارة الخارجية والتنمية، لورد أحمد: يسرني بأن استِحداث تصريح السفر الإلكتروني (ETA) سوف يُسهّل على أصدقائنا الخليجيين والأردنيين زيارة المملكة المتحدة.

وأكد أحمد أن الروابط بين شعبينا تعزز الشراكة الوثيقة بيننا، وسوف نستفيد كلنا من تعزيز الروابط التجارية والتعليمية والسياحية بفضل تصريح السفر الإلكتروني (ETA).

وبين أن عملية تقديم طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ETA) بسيطة وسريعة، وهي رقمية بالكامل باستخدام تطبيق هاتفي، إذ يحتاج مقدم الطلب إعطاء تفاصيل شخصية وبيومترية، والإجابة على أسئلة تتعلق بالسجل الجنائي وأهليته للحصول على التصريح، وبمجرد قبول الطلب، يرتبط تصريح السفر الإلكتروني (ETA) رقميّا بجواز سفر مقدم الطلب.

وأشار إلى أن القرار بشأن الطلب يُتخذ في غضون ثلاثة أيام عادة، لكن يُبَت في أغلب الطلبات في غضون ساعات.

بدورها، قالت الرئيس التنفيذية لهيئة السياحة البريطانية

VisitBritain، باتريشا ييتس: كم هو رائع أن نرى توسيع برنامج تصريح السفر الإلكتروني (ETA) ليشمل باقي مواطني دول الخليج وكذلك المواطنين الأردنيين، ليجعل السفر إلى المملكة المتحدة أكثر سهولة وأقل كلفة، ومتاحا أكثر لهم. هذا البرنامج، إلى جانب روابط الطيران القوية لدينا، من شأنه أن يزيد تنافسية عرضنا السياحي وترحيبنا بالزائرين.

وأضافت: حملاتنا الترويجية تحت راية GREAT Britain مستمرة في أنحاء المنطقة لعرض مدى اتساع التجارب والوجهات السياحية المشوقة لإلهام المسافرين للسفر إلى بريطانيا. كما تعمل هيئة السياحة البريطانية VisitBritain مع قطاع السياحة والشركاء في منطقة الخليج لتشجيع بيع رحلات سياحية إلى مواقع في بريطانيا في أنحاء العالم، وزيادة الحجوزات الآن. ونحن نتطلع قُدُما إلى الترحيب بمزيد من الزائرين لتجربة عرضنا السياحي النابض بالحيوية الذي نقدمه لهم.

يشار إلى أن هذا البرنامج سوف يُعمَّم في أنحاء العالم ليشمل مواطني الدول الذين لا يحتاجون حاليا لتأشيرة لزيارة المملكة المتحدة أو العبور من خلالها، أو الذين ليست لديهم صفة هجرة رسمية في المملكة المتحدة، بمن فيهم مواطنو أوروبا وأمريكا.

أما مواطنو الدول الأخرى، فلا يمكنهم حاليا تقديم طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، ولا يحتاجون إليه بعد، وسوف يتحدد لاحقا موعد انطباق هذا البرنامج عليهم.

