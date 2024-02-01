خبرني : اكثر من 27 الف شهيد في غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 27019، والجرحى إلى 61139.
وقالت الوزارة اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال ارتكبت 15 مجزرة، راح ضحيتها 118 شهيدا و190 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.
وأضافت، إن أكثر من 30 ألف نازح في مدارس قرب مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة، محرومون من الماء والطعام وحليب الأطفال، داعية الأمم المتحدة ومؤسساتها الى التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات المعيشية والصحية للنازحين.
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