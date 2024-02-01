خبرني : الموافقة على حزبين جديدين وتغيير اسم آخر

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- Khaberni) خبرني - قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، اعتبار حزبي " الوفاء الوطني و البناء الوطني" مستوفيان لكافة إجراءات التأسيس واعتبارهما أحزابًا سياسية، استنادًا لأحكام المادة ( 12 / أ، ج) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.
وقرر المجلس استنادًا لأحكام المداة (9) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، الموافقة على تغيير اسم " حزب الائتلاف الوطني" إلى " الحزب الوطني الاسلامي".
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