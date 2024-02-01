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خبرني : الموافقة على حزبين جديدين وتغيير اسم آخر

2/1/2024 9:22:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، اعتبار حزبي " الوفاء الوطني و البناء الوطني" مستوفيان لكافة إجراءات التأسيس واعتبارهما أحزابًا سياسية، استنادًا لأحكام المادة ( 12 / أ، ج) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.

وقرر المجلس استنادًا لأحكام المداة (9) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، الموافقة على تغيير اسم " حزب الائتلاف الوطني" إلى " الحزب الوطني الاسلامي".

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