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خبرني : مكاتب استقدام العاملين تسترد 288 ألف دينار من الهيئة العامة

2/1/2024 9:22:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أكد مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين، أن مجلس النقابة الحالي استطاع أسترداد حوالي 60% من المبلغ الذي تم توزيعه زمن المجلس السابق على أعضاء الهيئة العامة من أصحاب المكاتب والبالغ 480 الف دينارا.

وقال نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري إن المبلغ تم توزيعه على اعضاء الهيئة العامة في عهد المجلس السابق الذي استند الى استشارة من ديوان المحاسبة، أعتبرت ان توزيع اموال النقابة على اعضاء الهيئة العامة شأن داخلي، بالإضافة إلى قرار بصرف المبلغ من الهيئة العامة خلال اجتماعها غير
العادي.

وأضاف الفاعوري أنه بعد توزيع المبلغ تدخلت وزارة العمل وبينت عدم قانونية القرار بالرغم من أنه قرار تم التصويت عليه في اجتماع الهيئة العامة، وعليه تم ابلاغ اعضاء الهيئة العامة بضرورة أسترداد المبلغ، كذلك فأن مجلس النقابة الحالي واصل عملية استرداد الاموال وتمكن من تحصيل نحو 60% من المبلغ، ولا تزال القضية أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

واشار أن أموال النقابة تأتي من استثمار النظام الالكتروني، بالاضافة الى اشتراكات الاعضاء من أصحاب المكاتب، نافيا وجود تبرعات داخلية او خارجية باموال النقابة
واكد الفاعوري ان أبواب النقابة مفتوحة امام جميع الجهات الرقابية ومنها مجلس النواب لتزويدهم بأي معلومات بشأن هذا الملف.

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