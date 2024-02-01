النظام المالي يحتاج إلى المزيد من رأس المال والمرونة

هل تعلمنا شيئاً من الأزمة المالية الكبرى في عام 2008؟ أو من أي من الأزمات المصرفية التي حدثت قبل تلك الأزمة أو بعدها، وصولاً إلى انهيار بنك سيليكون فالي وغيره في العام الماضي؟ في بعض الأحيان أعتقد الإجابة: لا.

بالنسبة لي، الدرس الرئيسي هو أن الكثير من الديون والرافعة المالية، إلى جانب قلة رأس المال عالي الجودة، عادة ما تنتهي بشكل محزن. ومع ذلك، كما يظهر الضغط الهائل الذي تمارسه بنوك الولايات المتحدة لإحباط محاولة الاحتياطي الفيدرالي تطبيق قواعد اتفاقية بازل الثالثة، ما زلنا نتجادل حول الأساسيات التي تجعل النظام المالي أكثر أماناً.

ويقول مسؤولون تنفيذيون ومجموعات ضغط في الصناعة، كما يفعلون دائماً، إن الاحتفاظ بالمزيد من رأس المال في مواجهة المخاطر سيجعلهم أقل ربحية، وبالتالي يحد من الإقراض (على الرغم من وفرة الأدلة التي تشير إلى أن هذا لم يحدث حتى الآن). وأخيراً، يشكون من أن القواعد المقترحة حالياً معقدة للغاية.

فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، أوافق على أن 1087 صفحة عبارة عن كثير من النصوص، ما لا تقوله المؤسسات الكبيرة هو أن الضغوط التي تقوم بها مسؤولة جزئياً عن تلك التعقيدات، حيث دفعت من أجل إدخال تعديلات وتحوطات على القواعد، وهي أيضاً في أفضل وضع يسمح لها بالتنقل عبر الإطار التنظيمي، حيث ستجد جحافل المحامين لدى هذه المؤسسات حتماً الثغرات التي تمكنها من تحقيق الربح، لكن ذلك سيكلف الجميع المزيد في هذه العملية.

والحجج الأخرى لا تصمد، فقد انتقلت المخاطر إلى القطاع غير المصرفي الأقل تنظيماً بعد عام 2008، وهذه ليست حجة لتخفيف القيود التنظيمية في القطاع المصرفي الرسمي، خاصة مع ارتفاع مستويات الديون في كل من القطاعين العام والخاص نحو مستويات قياسية. إنها حجة لمزيد من تنظيم القطاع المصرفي الموازي. ونحن في احتياج إلى سباق نحو القمة، وليس القاع، إذا أردنا إنشاء نظام مالي أكثر أماناً.

والحجة الأكثر إثارة إزعاجاً بصراحة هي أن مطالبة البنوك الكبيرة بالاحتفاظ بالمزيد من رأس المال من شأنها إلحاق الضرر بالأفراد الأكثر ضعفاً، ما يؤثر على إقراض الرهن العقاري للأقليات، على سبيل المثال.

ولنبدأ بحقيقة أشارت إليها منظمة ((أمريكيون من أجل الإصلاح المالي))، مفادها أن 70% من سوق الرهن العقاري (والأغلبية العظمى من القروض المقدمة للأقليات) مدعومة من الحكومة ولن تخضع للقواعد الجديدة. إضافة إلى ذلك، تقدم المؤسسات غير المصرفية قروضاً أكبر بكثير لأسر السود واللاتينيين، وإن كان ذلك برسوم أعلى (وهو موضوع يجب على الهيئات التنظيمية متابعته).

رغم ذلك، يتعرض نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار لضغوط هائلة للتخفيف من قواعد رأس المال للبنوك الكبرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن وول ستريت تمكنت من جمع مجموعة من الديمقراطيين الليبراليين، وجماعات العدالة العرقية الذين اقتنعوا بحجتهم.

إنه نهج ضغط ذكي وله سوابق تاريخية، ففي أواخر السبعينيات، سعى والتر ريستون، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك، إلى إلغاء اللائحة ((كيو))، وهي قاعدة مصرفية تعود إلى حقبة الكساد الاقتصادي، والتي حدّت من مقدار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للمودعين؛ لمنعهم من تحويل أموالهم إلى استثمارات محفوفة بالمخاطر لدفع تلك الودائع ذات العائد المرتفع.

إنه لم يضم إلى تحالفه المؤسسات المالية فحسب، بل أيضاً الناشط في مجال حماية المستهلك رالف نادر، إلى جانب ((الفهود الرمادية))، وهي سلسلة من شبكات المناصرة متعددة الأجيال. ومن المفهوم أنهم أرادوا مساعدة صغار المدخرين، لكن في حين أدى إلغاء اللائحة ((كيو)) في النهاية إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع، إلا أنه فتح أيضاً صندوق باندورا لمخاطر أسعار الفائدة.

وقد حققت البنوك أرباحاً أكبر، لكن هذه الخطوة لم تساعد عمال المصانع أو المعلمين ممن لديهم قروض عقارية لمدة 35 عاماً بمعدلات متقلبة، والذي يمكن أن يتحول مع الأمور بطرق لا يمكن التنبؤ بها.

لا أقصد هنا أننا يجب أن نعيد تطبيق اللوائح المصرفية لعصر الثلاثينيات بالجملة، بل يجب أن نتذكر الأساسيات، فالنظام المالي أفضل للناس العاديين عندما يكون بسيطاً على نحو ممل، ونحن نواصل الابتعاد عن هذا النموذج منذ السبعينيات، وهي مشكلة يصعب حلها.

عندما نكون في نهاية دورة اقتصادية كبرى، لا أحد يريد أن يفقد إمكانية الوصول إلى الأموال السهلة. على سبيل المثال، في الفترة التي سبقت عام 2008، كان هناك الكثير من التقدميين الذين يدعون إلى سياسة نقدية أكثر مرونة ومعايير إقراض أسهل للمقترضين الأضعف.

قد تكون نواياهم حسنة، ومع ذلك تكمن المشكلة، التي قام الباحثان الأكاديميان أمير صوفي وعاطف ميان بتحليلها في كتابهما الشهير ((منزل الديون))، في أن هذا النهج يرقى إلى اللعب وفق قواعد لعبة لا تخدم أبداً الأشخاص الضعفاء.

والمزيد من الائتمان مفيد للتمويل، فالديون هي شريان الحياة لوول ستريت، لكن الأزمة المالية كانت ((حدثاً يهدد بالانقراض)) للثروة السوداء، كما قال عضو الكونغرس السابق براد ميلر ذات مرة. وعندما اندلعت أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر، خسر المقترضون الأكثر ضعفاً بطريقتين: أولاً بتدمير هائل للثروة، وثانياً لأنهم، مثل جميع دافعي الضرائب، اضطروا إلى دفع فاتورة عملية التنظيف.

إن الأزمة القادمة، أياً كان وقت حدوثها، لن تشبه الأزمة الأخيرة، وهذه حجة أخرى تستخدمها البنوك لمقاومة قواعد بازل 3. ويحتمل أن يكون ذلك صحيحاً، لكن هذه ليست حجة للسماح بمزيد من المخاطر في النظام المالي الرسمي، بل بالأحرى حجة لتقليل المخاطر في أماكن أخرى. إنني أتفق مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، عندما يقول:

((بدلاً من التمادي في نظام معقد من القواعد للبنوك التي توفر وهم الاستقرار، ينبغي علينا تبني حل أبسط وأكثر فعالية: المزيد من رأس المال النقدي)). دعونا نتوقف عن محاربة ما هو واضح، ولنركز على ضخ المزيد من رأس المال في نظام مالي أكثر بساطة.