أوروبا تبقى حبيسة الخجل من استخدام قوتها الاقتصادية

الأمن لا بد له أن يستند إلى القوة، فالقوة تمنع الآخرين من إلحاق الأذى بك، وهي التي توسع خياراتك المتاحة، وأخيراً القوة هي التي تمكنك من إجبار الآخرين على حماية مصالحك الحيوية.

ومع ذلك فإن ((القوة)) هي كلمة تجد صعوبة في إيصال صوتها في مناقشات أوروبا المتكررة حول الأمن الاقتصادي.

في الأسبوع الماضي، نشرت المفوضية الأوروبية أحدث حزمة من تدابير الأمن الاقتصادي. وكانت جميعها خطوات في الاتجاه الصحيح: فحص أدق للاستثمارات الواردة والصادرة، والتحكم في الصادرات الحساسة، وزيادة تمويل البحوث المتعلقة بالتكنولوجيا ثنائية الاستخدام. وينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يكون قادراً على القيام بهذه الأمور بصورة جماعية.

، والتي دونها تظل الأولويات السياسية الأوروبية مجرد عنصر توازن في سياسات القوى العظمى العالمية، كما حدث عندما قررت الولايات المتحدة تقييد وصول الصين إلى أكثر آلات تصنيع أشباه الموصلات تقدماً، وأجبرت شركة إيه إس إم إل، الشركة الهولندية الرائدة عالمياً في إنتاج معدات الطباعة الحجرية الضوئية، لتحذو حذوها.

إن التحركات المتعلقة بسياسات الأمن الاقتصادي مدعاة للترحيب بكل تأكيد، إلا أنها تظل دون المستوى بكثير عما هو مطلوب، فالمقترحات الأخيرة لا توفر إجراءات ذات منحى عملي على مستوى الاتحاد الأوروبي: فهي غالباً تطلب من الدول الأعضاء بذل المزيد من الجهد والتشاور بشأن سياسات إضافية.

ولكن حتى عند امتلاك المزيد من الأدوات، ومن المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث بسرعة كافية، فإنه لا يعني تبنّي سياسة متفق عليها حول ما يجب فعله وأي الأهداف الجيواقتصادية المحددة التي يجب تحقيقها.

لقد فضلت معظم دول الاتحاد الأوروبي أن ترى النظام العالمي متعدد الأطراف القائم على القواعد على هذا النحو تحديداً: نظام الرقابة على السلوك بطريقة سلمية. والسبب التاريخي هو أن هذه الطريقة هي التي تغلبت بها الدول الأوروبية على إرثها من الحروب. أما السبب الهيكلي فهو أن معظمها دول صغيرة، وحتى أكبرها تدرك مدى ضآلة مكانتها. قد مال الاتحاد الأوروبي للنظر إلى العالم على صورته الخاصة. فقد تأسس هذا الاتحاد كأوضح التجسيدات وأكثرها واقعية لنظام قائم على القواعد العابرة للحدود شهده العالم على الإطلاق.

لكن العالم ليس كالاتحاد الأوروبي، ويصبح أقل تشابهاً معه. ومن النبل الكفاح لعكس هذا الوضع بالتأكيد. ولكن إذا كان الخيار بين الهيمنة والخضوع، فماذا يفضل الأوروبيون؟ هذا هو السؤال لا يزال الأوربيون بعيدين جداً عن مواجهته.

وفي الحالات النادرة التي كان فيها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على استعداد لاتخاذ مواقف أكثر حزماً، من المفارقة أنهم كانوا يميلون إلى فعل ذلك ضد أعضاء الاتحاد المتمردين. فلم يكن هناك تردد في استخدام القوة الاقتصادية ضد ضحايا أزمة الديون في منطقة اليورو، حتى وصل الأمر لدرجة التخطيط لتغيير للحكومات في اليونان وإيطاليا.

ولدينا مثال جيد تقدمه التقارير التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي قد رسم سبلاً لتخريب الاقتصاد المجري بهدف التصدي لتعنّت فيكتور أوربان فيما يتعلق بدعم الاتحاد لأوكرانيا. لكن هذه أمثلة تؤكد القاعدة.

ويمكن قول الشيء نفسه عن خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين في مارس الماضي، والذي كان حازماً على نحو غير عادي، حول نوايا الصين الجريئة تجاه السياسة الاقتصادية، فتحديد أهداف الآخرين المعادية شرط ضروري لمقاوماتها. لكنه ليس كافياً، فالإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ليست على المستوى الذي ينبغي أن تَستَتَبعه تحذيرات فون دير لين.

ولنأخذ العقوبات، فهي أقرب ما وصل إليه الاتحاد الأوروبي كسياسة أمن اقتصادي فعالة. ففي عام 2022، كان اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية سبباً قوياً لجعل سياسة العقوبات ذات قوة ووحدة غير مسبوقتين، في تناقض مرغوب مع العقوبات غير الفعالة التي فُرضت بعد الحرب الروسية الأوكرانية الأولى في عام 2014.

لكن على عكس الولايات المتحدة، يُظهر الاتحاد الأوروبي تردداً شديداً في استخدام القوة لفرض عقوباته خارج حدوده الإقليمية وإطلاق العنان لقوته الاقتصادية أمام الشركات التي تنتهك العقوبات من الدول الأخرى.

وتعتني الحكومات بمصالح شركاتها، ما يترك الأمن الجماعي ضحية لمأساة جيوسياسية مشتركة.

والتحفظ ذاته ينطبق على استخدام القوة على احتياطات روسيا من النقد الأجنبي، التي تزيد قيمتها على 200 مليار يورو، المجمدة في الولايات القضائية بالاتحاد الأوروبي. ويمكن النقاش بشأن حكمة مصادرة هذه الأصول لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

ومع ذلك، فأغلب النظام السياسي في الاتحاد الأوروبي سعى لوضع هذه القضية خارج نطاق الخيارات المشروعة تماماً، من خلال التمسك بأكثر التحليلات القانونية المتاحة تحفظاً، وتحويل الاهتمام السياسي إلى ما إذا كان يجب فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة للمؤسسات الكائنة في الاتحاد الأوروبي من إدارة حيازات الدولة الروسية.

والنتيجة هي تجنب السؤال الحقيقي حول القوة الاقتصادية: هل استخدام أوروبا لقوتها المالية في إجبار روسيا بالالتزام بالتعويض عن الدمار الذي ألحقته بأوكرانيا يصب في مصلحتها؟

سيناقش الاتحاد العديد من الأسئلة المماثلة بنشاط وهو مهيأ عقلياً وسياسياً لوضع سياسة أمن اقتصادي متكاملة. وبخلاف مسألة تجاوز السلطة للحدود الإقليمية وأدوات الاقتصاد القسرية، فسينظر الاتحاد الأوروبي إلى الاقتصاد الكلي كأداة قوة.

يمكن أن يتحول من فوائض الصادرات الهيكلية، والاعتماد المترتب عليها، إلى استثمارات محلية أكبر. أو يمكن أن يربط وبشكل وثيق مناقشة قواعد الميزانية مع الحاجة إلى المزيد من الإنفاق المتعلق بالأمن.

وهذا ما سيجعل النقاشات تتطرق إلى التوسع، وإصلاح المعاهدات، والميزانيات المشتركة والمجتمع السياسي الأوروبي تحت مظلة أمنية مباشرة، ويسعى لطُرق يؤدي من خلالها كل هذا إلى استغلال جاذبية سوق الاتحاد الأوروبي، لجذب المزيد من الدول إلى المدار الأوروبي، بعيداً من تأثير الصين، أو حتى الولايات المتحدة التي باتت غير موثوقة بشكل متزايد.

الجاهزية لاستخدام القوة الاقتصادية: هذه كلمات مزعجة بالنظر إلى تاريخ أوروبا، إلا أنها ضرورية. إذا حدث ذلك دون تجاهل مُثُل أوروبا متعددة الأطراف، فسيكون هذا مفيداً للعالم أيضاً.