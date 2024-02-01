تعليق تصدير الغاز المسال الأمريكي وحسابات أسعار وأمن الطاقة

ابتهج نشطاء المناخ الأسبوع الماضي عندما قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تجميد الموافقة على بناء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

ويأمل البيت الأبيض أن يؤتي قرار ((تعليق)) تصاريح الغاز الطبيعي المسال ثماره السياسية لدى مجموعة أكبر كثيراً، وهم المستهلكون الأمريكيون القلقون بشأن أسعار التدفئة والكهرباء.

وقال الرئيس الأمريكي لدى إعلانه التعليق: ((سنمعن النظر في آثار صادرات الغاز الطبيعي المسال على تكاليف الطاقة، وأمن الطاقة الأمريكي، وبيئتنا))، ما يعطل المضي قدماً في 17 مشروعاً للتصدير على الأقل، تنتظر الحصول على تصاريح، بينما تجري وزارة الطاقة الأمريكية مراجعة لعمليات الموافقة عليها.

وأصبحت الولايات المتحدة على مدار الأعوام الثمانية الماضية أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، حيث بنى المطورون مشروعات بطول سواحل الخليج والمحيط الأطلسي لتحميل الوفرة المفاجئة من الغاز الصخري الذي تتمتع به البلاد على متن سفن عابرة للمحيطات.

ويمكن للمحطات السبع العاملة في الولايات المتحدة حالياً إنتاج نحو 87 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، ما يكفي لتلبية احتياجات ألمانيا وفرنسا من الغاز، بينما ستضيف 5 مشروعات أخرى حصلت على الموافقة، وقيد الإنشاء حالياً، 63 مليون طن إضافية من الطاقة الإنتاجية.

ومع وجود مزيد من المشروعات التي تنتظر دورها في الحصول على الموافقات، وضع نشطاء المناخ أعينهم على المواقع الصناعية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، باعتبارها رموزاً مشحونة بطابع الوقود الأحفوري.

وعلى العكس من معارضتهم لخطوط النفط وعمليات الحفر، التي غالباً ما تلقي عليها الصناعة اللوم في ارتفاع الأسعار، يقول النشطاء إن الحد من صادرات الغاز الطبيعي المسال سيخفض أسعار الوقود بالنسبة للأسر الأمريكية.

وقال بيل ماكيبين، المؤسس المشارك لـ((350 دوت أورج)): ((ستخبرك التحليلات الاقتصادية البسيطة للغاية أنك إن كنت تصدر الكثير من شيء ما، فسترتفع أسعاره بالنسبة للمواطنين في بلدك)). وتابع: ((يرغب عدد قليل للغاية من الأمريكيين في حفر آبار ببلادهم لبيع غاز رخيص إلى الصين)). وماكيبين هو المؤسس المشارك لمجموعة النشطاء البيئيين.

وكان واحداً من أعلى الأصوات المؤيدة للتجميد. ويأتي التركيز على التكاليف مع استمرار تضرر شعبية بايدن من جراء التضخم الذي قفز إبان جائحة فيروس كورونا. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% في ديسمبر، ما يتخطى مستهدف صانعي السياسة طويل المدى بكثير.

وقبل أن ترسل شركة ((شينير إنرجي)) السفينة الأولى المحملة بالغاز الصخري المسال في 2016، كانت هناك مخاوف بالغة من أن تتسبب هذه التجارة في رفع أسعار الغاز المحلية، ما أدى إلى إطلاق سلسلة من الدراسات حول هذا الموضوع.

وتوقعت دراسة أولى التي صدرت عام 2012، أن تتسبب صادرات الغاز الطبيعي المسال في زيادة فواتير الغاز على المستهلكين بنسبة 3% إلى 9%، وفواتير الكهرباء ما بين 1% إلى 3%، وذلك خلال الفترة من 2015 إلى 2035، وفقاً لحجم الصادرات ووتيرتها. وأُجري مزيد من الدراسات بين عامي 2015 و2018 في هذا الصدد.

لكن الدراسات خلصت عموماً إلى أن أثر ازدياد الصادرات على الأسعار داخل أمريكا سيكون محدوداً. وثبتت صحة هذا الطرح، فقد بلغ متوسط الأسعار في سوق ((هنري هاب)) بطول ساحل لويزيانا 3.37 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأعوام السبعة التالية لعام 2016، مقابل 3.48 دولارات في الأعوام السبعة السابقة، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

وقال جيسون بينيت، الشريك لدى شركة بيكر توتس للمحاماة: ((إذا كانوا فعلوا ضعف ما فعلوه في العقد الماضي، من حيث تمحيص الصادرات ومعرفة ما إن كانت أضرت بأمن الطاقة في أمريكا أو ما إن كانت رفعت التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، لكانوا وجدوا أمراً بادياً للعيان، وهو أن لدينا قدراً كبيراً من أمن الطاقة إلى درجة أننا نصدره إلى بلدان أخرى)).

كما وفر النمو السريع لصناعة الصادرات منفذاً للغاز الأمريكي، حيث حطم الإنتاج أرقاماً قياسية. وأوضح كيفين بوك، رئيس فريق الأبحاث لدى ((كلير فيو إنرجي بارتنرز)) للاستشارات في واشنطن قائلاً: ((في واقع الأمر، تعود صادرات الغاز الطبيعي المسال على الولايات المتحدة بفائدتين، إحداهما أنها تسهل إنتاج النفط على هيئة تكوينات غازية، ما يتيح مكاناً يمكن للغاز يذهب إليه)).

ورغم ذلك، هناك بعض القلق المحلي من آثار تصدير الغاز إلى الخارج. قال بول سيسيو، رئيس مجموعة مستهلكي الطاقة الصناعية في أمريكا، التي تمثل الشركات التصنيعية: ((المزيد من الصادرات يعني مزيداً من الاعتمادية والمخاطر سعرية)).

وأشار إلى التداعيات الناجمة عن العاصفة الشتوية قاسية في 2021 التي أدت إلى زيادة في الطلب، ورفعت أسعار ((هنري هاب)) إلى تجاوز 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لفترة وجيزة.

وأضاف سيسيو: ((إنها مشكلة خطيرة وحقيقية، حينما تكون مخزونات أمريكا من الغاز منخفضة خلال شهور الشتاء، لأننا نشهد ذروة في الطلب خلال هذه الأشهر بسبب الطقس. وهكذا إذا أضفت إلى ذلك الزيادة المتسارعة للصادرات فستتنامى هذه الذروة أكثر فأكثر بمرور الوقت)).

وأدانت مجموعات صناعية أخرى القرار الذي اتخذه بايدن، ليس فقط منتجي النفط والغاز، وإنما أيضاً جمعية الغاز الأمريكية، وهي مجموعة تجارية مختصة في المرافق التي توصل الوقود إلى المستهلكين النهائيين. وناشد ائتلاف يضم مجموعات أعمال أخرى، من أمريكا وأوروبا واليابان، بايدن، إعادة النظر في قراره.

لكن بايدن ليس الرئيس الأول في إعلان تجميد تصاريح التصدير، فقد سبقه إلى ذلك باراك أوباما، الذي عمل بايدن في إدارته نائباً للرئيس، إذ قرر تجميد التصاريح بين عامي 2012 و2014. ورجح جيمس لوسييه، المحلل لدى ((كابيتال ألفا بارتنرز))، احتمالية عدم إصدار أي تصاريح جديدة إلا بعد مايو 2025، بمجرد أخذ الدراسة الحالية وردود الأفعال العامة في الاعتبار.

ويرى بول بليدسو، المستشار المناخي السابق في إدارة بيل كلينتون، أن ((تجميد التصاريح هذا ليس متعلقاً بسياسة ما، بقدر ما هو متعلق بالحملة الانتخابية، بما أن التأخير يتيح لبايدن إرجاء مواجهة بين المؤيدين المتشددين على جانبي المسألة)).

وأضاف: ((لكنني ما زلت أتوقع إصدار بعض التصاريح الجديدة على الأقل، إذا فاز بايدن بفترة رئاسية ثانية، لأن مجمل الأدلة الأمنية والمناخية والاقتصادية سيصب على الأرجح في صالح إصدار التصاريح، حتى بموجب مجموعة جديدة من المعايير الأكثر صرامة)).