مجلة «القوافي» تتبع ذاكرة الشعر المتّقدة

صدر عن «بيت الشعر» في دائرة الثقافة بالشارقة العدد 54 من مجلة «القوافي» الشهرية؛ المتخصّصة في الشعر الفصيح ونقده، والتي تحتفي بالموضوعات ذات الصلة به بلاغةً ولغةً وتراثاً.

كما تحتفي بالشعراء من مختلف العصور.

وحملت افتتاحية العدد عنوان نماذج الشّعر.. تشكّل مساراته عبر الزمن» وجاء فيها: «يستوعب الشعر جمالياتٍ كثيرةً، وهو ما يجعل رؤيته الإبداعية مرنة تتقبّل التجارب وتحتفي بها؛ فهو يتنفّس ويتحرّك في واقع الحياة، بحيويته المعهودة وضرورته الجمالية فالشعر يرصد الظواهر الإنسانية على مدار التاريخ، عبر تجارب الشعراء التي تبرز حاجاتهم إلى الشعر، من أجل التعبير عن اتجاهاتهم الموضوعية، وفق شروط الشعر نفسه.

وإطلالة العدد جاءت تحت عنوان القصيدة العربية.. ذاكرة الشعر المتّقدة وكتبها الشاعر أحمد عنتر مصطفى. وفي باب آفاق كتبت الشاعرة الدكتورة حنين عمر، عن القصيدة الأندلسية.. رؤى إبداعية مغايرة. وفي باب من أول السطر حاورت الإعلامية جيهان إلياس الشاعر الأردني محمد العموش، واستطلعت القوافي، رأي مجموعة من الشعراء عن موضوع وعي أبنائنا بأدبهم العربي في مراحل مبكّرة. وفي باب مدن القصيدة كتب الشاعر والإعلامي عبدالرزاق الربيعي، عن مدينة الكوفة العراقية.

وفي باب حوار أجرت الإعلامية إباء الخطيب، حواراً مع الشاعر عبدالله العبد من سوريا، وتنوعت فقرات أصداء المعاني بين بدائع البلاغة، ومقتطفات من دعابات الشعراء، وقالوا في...، وكتبها الإعلامي فواز الشعار. وفي باب مقال كتب الناقد د. محمد محمد عيسى، عن التَّوازي فِي القصيدة العربيَّة نَبْتةٌ جديدةٌ لجذْرٍ عربيٍّ قَدِيم، أما في باب عصور فكتب د. محمد عيسى الحوراني، عن الشاعر المُثقّب العبدي.

وفي باب نقد، تناولت الشاعرة أسيل سقلاوي، موضوع اللُّؤلؤ ودلالاته في الشعر العربي. وفي باب «تأويلات» قرأت الشاعرة د. صباح الدبّي، قصيدة «لَحْن الحَنين» للشاعر مبروك السياري، كما قرأ الشاعر الناقد د. بو جمعة العـوفي، قصيدة «مرآة الأسئلة» للشاعر علي العيثان. وفي باب «استراحة الكتب» تناول الناقد د. محمد صلاح زيد، ديوان كما لو كنتُ أعرفه للشاعر أحمد نناوي. وفي باب نوافذ، أضاء الناقد د. أحمد علي شحوري، على موضوع الشّعراء المترجمين ودورهم في نقل الفكر في الثقافات الإنسانية المشتركة، واحتفى العدد بنشر مختارات متنوعة من القصائد الشعرية، امتازت بجمال المبنى والمعنى، في مختلف الأغراض والموضوعات.

واختتم العدد بحديث الشعر لمدير التحرير الشاعر محمد عبدالله البريكي، بعنوان «إنها الشارقة»، وجاء فيه «إنّها الشارقة.. ما تزال على العهد تغدق فيض العطاء، ولم يتوقف صدى الوجد بَيْنَ الدَّخول فَحَوْمَل، ولذلك فإن العثور على شاعرٍ يُسقطُ الغيث من فكره، مثل من يُمسكُ الأملَ المرتجى المتخيّلَ من دون سقفٍ؛ وهذي هي الشارقة، قد ترى الشعراء يفيضون في الطرقات، ولكن صوت الأصالة في زحمة الوقت قد لا يكون كثيراً، ولكنّ جوهرةً قد يُحيطُ بها الناس من دون التفاتٍ إلى ما يرون من العرض، تجعل هذا الوجود جميلاً.