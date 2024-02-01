تلاقي الأجناس في القصيدة موضوع جائزة نقد الشعر

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي «تلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة العربية المعاصرة».

عنواناً للدورة الرابعة من الجائزة، التي تأتي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة.

جاء ذلك في اجتماع عقدته الأمانة في دائرة الثقافة لاختيار عنوان الدورة الجديدة، وفتح باب المشاركة في موضوع الجائزة للكتّاب والنقاد والمهتمين بنقد الشعر العربي، وذلك وفق شروط وأحكام الجائزة.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة: «انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، تواصل جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي دورتها الجديدة ببحثها موضوعاً لافتاً يتصل بتلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة، ومنحت الجائزة بتنوّع موضوعاتها الجانب النقدي في الشعر العربي المنفتح على آفاق متعددة، رؤية نقدية متميزة، وأوجدت بريادة طرحها؛ مكتبة عربية شعرية نقدية متخصصة في الساحة الأدبية العربية».

وأضاف العويس، قائلاً: «تأتي الدورة الرابعة من جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في وقت تشهد فيه إقبالاً واسعاً من قبل النقاد في الدول العربية، ومما يشار إليه أن الجائزة منحت الأديب العربي، أفقاً واسعاً، وهو يقف أمام عناوين بارزة تضع القصيدة العربية ضمن قراءة جديدة للنصوص الشعرية، والتحولات في بنائها الإبداعي، والفني، وكل ما يحمله الشعر من إحالات، ودلالات، وتأملات، وأفكار متنوعة».

وتأتي الجائزة في سياق العناية بالشعر العربي، وتحفيزاً لطاقات النقاد والمهتمين بالدراسات الموجهة نحو التجربة الشعرية، خدمة للساحة الإبداعية العربية.

وتقدّم الجائزة مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، فسينال الفائز الأول 100 ألف درهم، فيما سيحصل الفائز الثاني على 75 ألف درهم، في حين سيحرز الفائز الثالث 50 ألف درهم.