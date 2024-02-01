بينالي الفنون الإسلامية الثاني ينطلق 2025

تنطلق الدورة الثانية من «بينالي الفنون الإسلامية» في جدة، والتي ستشهد للمرة الأولى إطلاق «جائزة المصلى» الدولية، في شهر يناير من عام 2025.

وستدشن الدورة المقبلة من «بينالي الفنون الإسلامية» في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، مستقبلاً زواره من شهر يناير 2025 وحتى مايو من العام نفسه، وفقاً لما حددته مؤسسة بينالي الدرعية.

وتبلغ المساحة الكلية للموقع أكثر من 110.000 متر مربع، تمتد مساحة معارضه على ما يزيد على 12.000 متر مربع منها.



يشرف على البينالي نخبة من القيمين الفنيين العالميين، تضم كلاً من المدير الفني الدكتور أمين جعفر، مدير مجموعة آل ثاني، الذي تتناول أعماله الأكاديمية والفنية محطات التقاء الثقافات الأوروبية والآسيوية، والمدير الفني الدكتور جوليان رابي، المحاضر السابق في الفنون والعمارة الإسلامية في جامعة أكسفورد والمدير السابق للمتحف الوطني للفن الآسيوي التابع لمؤسسة سميثسونيان وعضو فريق القيمين الفنيين للدورة الأولى لبينالي الفنون الإسلامية، والكاتب والمؤرخ الدكتور عبد الرحمن عزام، مستشار معرض ومنتدى (المدار) ضمن الدورة الأولى من بينالي الفنون الإسلامية في العام 2023، بالإضافة إلى القيم الفني لأعمال الفن المعاصر الفنان السعودي مهند شونو، والذي شارك بعمل كتكليف جديد في الدورة الأولى للبينالي ومثل المملكة العربية السعودية في المعرض الدولي الفني الـ59 ضمن بينالي البندقية 2022.



كنوز

وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بينالي الدرعية راكان الطوق أن عودة بينالي الفنون الإسلامية بدورته الثانية جاء بعد نجاح استثنائي حققته الدورة الأولى، ليستكمل مهمته بتسليط الضوء على كنوز الحضارة الإسلامية وتاريخها، والاحتفاء بالمؤسسات المكرسة لها، تثميناً لدورها في الحفاظ على التراث الإسلامي العريق.

وأضاف إن الدورة الثانية للبينالي ستشهد عودة معرض ومنتدى (المدار) بصورة موسعة، الذي يجمع تحت مظلته كبرى مؤسسات الفنون الإسلامية المحلية والدولية، عارضاً مقتنياتها الثمينة. كما سيتضمن جناحين منفصلين لمكة المكرمة والمدينة المنورة يستعرضان التاريخ العريق لهذين الموقعين المقدسين، ليستمر البينالي على عهده بإثراء الحوار ومد جسور التواصل بين الماضي والحاضر، بإشراف نخبة من الخبراء المحليين والعالميين، الذين سيمنحون زوار البينالي من داخل المملكة وخارجها معرضاً مؤثراً وجميلاً نفخر به.

وحول «جائزة المصلى»، كشفت مؤسسة بينالي الدرعية أنها مسابقة دولية للتصميم المعماري، تأكيداً على أهمية العمارة كعنصر أساسي من عناصر الفنون والحضارة الإسلامية، وفي إشارة للمكانة التي يكتسبها الموقع بوصفه صرحاً معمارياً بارزاً حائزاً على جائزة آغا خان للعمارة. وستطرح هذه المسابقة الدولية بشكل دوري مع كل دورة جديدة من البينالي، وسيقدم فيها المشاركون تصميماً جديداً لمصلى مؤقت، ليشيد التصميم الفائز على أرض البينالي.

وستولي المسابقة أولوية للتصاميم التي تطبق معايير عالية من الاستدامة البيئية، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الجائزة، بما في ذلك أسماء أعضاء لجنة التحكيم، خلال الأسابيع المقبلة.