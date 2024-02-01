كيف نجحت حماس في تعطيل سلاح الكلاب البوليسية الاسرائيلي؟

في خطة مضادة، لجأت حركة حماس لوضع كلاب بوليسية في البنايات لكي تضلل عمل فرق سلاح الكلاب البوليسية الاسرائيلي.

ومن المعروف أن سلاح الكلاب البوليسية له دور كبير خاصة في حرب المدن، وتمتلك كل من إسرائيل وحماس الكلاب

البوليسية التي تسهم بشكل كبير في حرب المدن والأنفاق التي بدأت عقب هجوم 7 أكتوبر.

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن الحركة استخدمت الكلاب بشكل مضاد لتعطيل وحدة الكلاب البوليسية التابعة للجيش الإسرائيلي وفق سكاي نيوز عربية.

وقالت الصحيفة إن "القوات الإسرائيلية ترى كلابا مقيدة بالسلاسل في المباني، وعلى الرغم من تدريب الكلاب البوليسية خلال العملية البرية الإسرائيلية في غزة على عدم تشتيت انتباهها بواسطة حيوانات أخرى، إلا أن هناك مخاوف من احتمال ظهور بعض الصعوبات".



وأضافت أن "حماس تتقصد ترك الكلاب في المباني التي ستدخل لها وحدات الكلاب البوليسية التابعة للجيش الإسرائيلي، لإلهائها في مهمة تحديد مكان المتفجرات والإرهابيين".

وتلقى الجنود الإسرائيليون إحاطات خاصة حول الظاهرة الجديدة التي أثارت المخاوف.

وكانت وحدة الكلاب البوليسية التابعة للجيش عنصراً حاسماً في القتال.

وكان الجيش الاسرائيلي أرسل كلبا مزودا بكاميرا فيديو إلى مجمع مباني لتطهير المنطقة. تم إطلاق النار على الكلب وقتله، وسجلت الكاميرا مواجهة الحيوان مع مسلحين.

وتبقى ممارسات الجيش الإسرائيلي باستخدام الكلاب مثيرة للجدل، فالحيوانات ليس لها وضع قانوني وهي تستخدم مثل المعدات أو التكنولوجيا.

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