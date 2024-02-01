انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة غزة وشمال القطاع للمرة الأولى منذ بدء العملية البرية

قال شهود عيان فلسطينيون إن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت، اليوم الخميس،

من مناطق واسعة في مدينة غزة وشمال القطاع للمرة الأولى منذ بدء العملية البرية التي شنتها إسرائيل على الجيب الساحلي منذ السابع من

أكتوبر الماضي.

وأوضح الفلسطينيون، بالمناطق التي شهدت انسحابا للجيش، أن دماراً كبيراً خلفته الآليات الحربية الإسرائيلية في الممتلكات العامة ومنازل المدنيين والبنى التحتية.

وشهدت بلدة بيت لاهيا ومنطقة التوام والكرامة والعمودي شمال قطاع غزة، وحي النصر ومنطقة شارع الرشيد في مدينة غزة انسحاباً ملحوظا لقوات الجيش الإسرائيلي لأول مرة منذ بدء العملية البرية بالقطاع.



وأضاف الشهود أن عشرات المواطنين توجهوا إلى تلك المناطق لتفقد ممتلكاتهم فيما حاول آخرون انتشال جثث فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.

ولم يتم التحقق إذا ما كان الانسحاب دائما أم أنه مجرد إعادة تمركز وتموضع في تلك المناطق.

ومع ذلك، أكد شهود عيان بأن الطيران الإسرائيلي يحلق على مستويات منخفضة في المناطق التي شهدت انسحابا للجيش الإسرائيلي، فيما تواصل طائرات مسيرة إطلاق النيران في شمالي القطاع.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعقيب حول تراجع قواته من مناطق بقطاع غزة.

ويأتي هذا التراجع في سياق التقارير التي تشير إلى تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، ما قد يؤدي إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في القطاع وتسليم الأسرى الإسرائيليين.

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