دويتشه بنك يلغي 3500 وظيفة رغم تحقيق أرباح كبيرة

قال دويتشه بنك الخميس، إنه سيلغي 3500 وظيفة في إطار جهود لخفض النفقات بمقدار 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) حتى العام المقبل، وتعزيز الأرباح حتى مع استفادة أكبر بنك مُقرض في ألمانيا من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

أوضح البنك أنه سيسعى إلى تبسيط شبكته التسويقية وأنظمة الكمبيوتر والبرمجيات في إطار سعيه لخفض التكاليف. وتابع أن التخفيض في عدد الوظائف سيكون في الغالب للوظائف التي لا تنطوي على التعامل المباشر مع العملاء.

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع نشر أرقام الأرباح السنوية التي أظهرت أن البنك حقق أرباحاً بـ4.2 مليارات يورو (4.5 مليارات دولار) العام الماضي، بانخفاض قدره 16 بالمائة مقارنة بعام 2022. ومع ذلك، كان هذا هو العام الرابع على التوالي الذي يحقق فيه البنك أرباحاً.

استفاد البنك مع نظرائه من الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة، والذي يمكن أن يزيد هامش الربح بين ما يدفعه البنك من فوائد وما يمكن أن يكسبه.

قال الرئيس التنفيذي للبنك كريستيان سوينغ، إن النتائج «أظهرت مرونة مذهلة في بيئة صعبة، ووسعت أعمالنا وأظهرت للجميع أن بنكنا مربح بشكل مستدام».

ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.8 بالمائة إلى 28.9 مليار يورو. وأعلن البنك أنه سيرفع توزيعات أرباحه إلى 45 سنتاً من اليورو للسهم الواحد، من 30 سنتاً للسهم الواحد، وسيضع المزيد من الأموال في أيدي المساهمين من خلال إعادة شراء أسهم بقيمة 675 مليون يورو بحلول نهاية يونيو.

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