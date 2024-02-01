2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 619 مبايعة بقيمة 1.59 مليار درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 407.3 مليون درهم و586 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 107 ملايين درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى ، تلتها مبايعة بقيمة 39.61 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 13.59 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9.8 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 16.99 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 36.5 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35.99 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 114.61 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 72 مبايعة بقيمة 143.15 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 39.85 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 469.44 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 118.2 مليون درهم و119 رهن فلل وشقق بقيمة 351.24 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الورقاء الاولى بقيمة 102.5 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 76.67 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 110.4 ملايين درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 51.55 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 12 مليون درهم.

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