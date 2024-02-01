طقس الإمارات غداً .. انخفاض في درجات الحرارة



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية على المناطق الشمالية والشرقية مع سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر

وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س .. والموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والمد الثاني عند الساعة 06:10 .. والجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:10

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند01:15 والمد الثاني عند الساعة 01:46 والجزر الأول عند الساعة 08:39 والجزر الثاني عند الساعة 19:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 21 70 30

دبي 28 20 75 30

الشارقة 29 20 70 30

عجمان 28 17 80 30

أم القيوين 27 15 80 35

رأس الخيمة 28 23 80 40

الفجيرة 27 21 75 40

العـين 28 19 70 30

ليوا 27 18 70 35

الرويس 26 18 80 35

السلع 25 17 85 35

دلـمـا 25 20 75 30

طنب الكبرى 26 23 80 35

طنب الصغرى 26 23 80 35

أبو موسى 26 23 75 40.





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