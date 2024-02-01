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بنك إنجلترا يبقي على معدل الفائدة عند 5.25%

2/1/2024 9:21:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة عند 5.25%، حيث يتوقع أن يتراجع معدل التضخم للمستوى المستهدف قبل عام ونصف من الموعد المتوقع.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن صانعي السياسات في لجنة السياسة النقدية صوتوا لصالح الإبقاء على معدل الفائدة عند أعلى مستوى تقريبا منذ 15 عاماً لمدة شهر آخر على الأقل.

وقال محافظ بنك إنجلترا اندرو بيلي إنه كانت هناك «أنباء جيدة» بشأن التضخم خلال الأشهر الأخيرة، مضيفا أن «اللجنة تحتاج لرؤية مزيد من الدلائل على تراجع معدل التضخم» إلى المستوى المستهدف 2%، والبقاء عند هذا المستوى» قبل أن يتم خفض معدلات الفائدة.

وبحسب أحدث تقرير للسياسة النقدية، فإنه من المقرر تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2% خلال الفترة من أبريل حتى يونيو هذا العام، أي قبل التوقعات السابقة بواقع 18 شهراً.

مع ذلك، سوف يبقى معدل التضخم عند هذا المستوى مؤقتا قبل أن يرتفع خلال النصف الثاني من العام، وقد يصل إلى 8ر2% بحلول أول ثلاثة أشهر من عام 2025.

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