متاحف السيارات في الإمارات وجهة مفضلة لعشاق المقتنيات القديمة

شكّلت متاحف السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة مفضلة لعشاق السيارات الكلاسيكية والباحثين عن أسرار تاريخ هذه المركبات ومواصفاتها، واستعادة شيء من عبق ذكرياتها منذ عقود، يوم كانت أعدادها لا تتجاوز المئات، كما تتيح هذه المتاحف فرصة التعرف على المخترعين الذين قادوا إنتاج هذه السيارات التي غيرت مفاهيم رفاهية الإنسان ونقلته من عالم وسائل النقل التقليدية إلى فضاء واسع من وسائل النقل مقرونة بالفخامة والرقي، أسهمت في تطور الحضارة الإنسانية.



وتتعدد متاحف السيارات القديمة والكلاسيكية في الإمارات، حيث جاء بعضها بمساهمات فردية لأناس عشقوا هذا النوع من الذكريات، وحرصوا على البحث عنها حول العالم، واقتنائها، والبعض الآخر تشرف عليه مؤسسات حكومية تفتح أبواب هذه المتاحف للباحثين عن أسرار الماضي. وتوفر هذه المتاحف تجارب تفاعلية وأنشطة ترفيهية للزائرين المحليين والسياح من خارج الدولة طوال العام وخصوصاً خلال النسخة الـ4 من حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي تروج لمعالم الإمارات ووجهاتها الترفيهية بصورة فريدة ومتميزة.



متحف الإمارات الوطني للسيارات

عند مشارف صحراء ليوا في منطقة الظفرة، وعلى مسافة تبعد عن 45 كيلومتراً جنوب أبوظبي، تم بناء متحف الإمارات الوطني للسيارات على شكل هرم، بالقرب من العديد من الأماكن السياحية، ليكون ملاذاً لعشاق جمال السيارات الكلاسيكية، ومقصداً للزائرين المحليين والسياح من خارج الدولة.

ويضم المتحف نحو 230 سيارة، ويشتمل على مجموعة كبيرة من المركبات والسيارات الأمريكية الكلاسيكية إلى جانب مجموعة من سيارات المرسيدس الملونة بألوان قوس قزح، كما يحتضن أيضاً مركبة «دودج» الضخمة التي يبلغ حجمها 8 أضعاف حجم المركبة الطبيعية، بالإضافة إلى الكارافان (البيت المتنقل) العملاق الذي يتألف من ثماني غرف، والذي يعد الأكبر في العالم وتم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وفي المتحف أيضاً، يمكن مشاهدة سيارة لامبورغيني ذات الدفع الرباعي، ومجموعة سيارات ميني كوبر، إضافة إلى سيارات الليموزين الأمريكية والأوروبية التي يعود تاريخ صنعها إلى خمسينات وسبعينات القرن الماضي.



وفي الشارقة اصطفت نحو 100 سيارة كلاسيكية في متحف الشارقة للسيارات القديمة تختزل أكثر من قرن من ذكريات السيارات القديمة بسحرها الخاص ورونقها التقليدي الرائع، والتي يعود تاريخ تصنيع بعضها إلى عام 1915، وقد تم افتتاح المتحف للمرة الأولى في عام 2008، ليعاد افتتاحه بحلة جديدة في 2013 بعد تحديث أسلوب العرض، ويضم 5 أقسام يعرض كل منها مرحلة تاريخية من تطور صناعة السيارات. ويتيح المتحف الفرصة لعشاق المعرفة للاطلاع على نبذة عن المبتكرين الذين كانوا وراء إنتاج هذه السيارات والجهود الكبيرة التي بذلوها لتقديم هذه الإبداعات الساحرة.

ويحتضن متحف الشارقة العديد من أنواع السيارات أبرزها سيارات رولز رايس، وفورد، ومرسيدس، وشفروليه، وبنتلي، إضافة إلى أبرز مقتنيات المتحف وهي سيارة دودج موديل 1915 التي تعد أقدم سيارات المتحف، وتمتاز حشوة مقاعدها بأنها من الألياف الطبيعية ويمكن تشغيلها بالطريقة اليدوية، كما يمكن مشاهدة سيارة مرسيدس بنز 600 بولمان موديل 1969 التي أنتج منها 2677 سيارة فقط وتعود ملكيتها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومنذ ذلك الحين لم تصنع «مرسيدس 600» إلا عند الطلب.

ومن أبرز المعروضات أيضاً، سيارة بيدفورد موديل 1969، وهي بريطانية الصنع وتتكون من 6 أسطوانات وتمتاز بسرعة قصوى تصل إلى 70 ميلاً في ساعة، وسيارة بليموث المصنوعة عام 1930 وسيارة فورد موستانج عام 1967 وستودبيكر تشامبيون المصنوعة عام 1951 وأودي أوتو المصنوعة عام 1955. وفي 9 يونيو 2022 صدر قرار بشأن إلحاق متحف الشارقة للسيارات القديمة بكافة ممتلكاته وأصوله وموجوداته بنادي الشارقة للسيارات القديمة.

متحف تاريخ الدفع الرباعي

وفي الشارقة أيضاً، يبرز متحف تاريخ الدفع الرباعي في منطقة المدام، الذي يضم أكثر من 350 سيارة من مختلف دول العالم، وتم افتتاح المتحف في يناير 2022، ويعد أول متحف متخصص بفئة السيارات ذات الدفع الرباعي على مستوى المنطقة التي تمت صناعتها في القرن الماضي.

كما يضم المتحف عدداً من السيارات النادرة، ومنها سيارة فورد موديل تي، وهي الوحيدة في العالم ويعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1915، وسيارة «إف دبليو دي» وهي أول شاحنة دفع رباعي يعود تاريخها إلى 1918، وسيارة ناش التي يعود تاريخها إلى 1919، ونيسان باترول ويعود تاريخها إلى عام 1960، وهي أول سيارة من فئة نيسان باترول والوحيدة في الدولة، إضافة إلى سيارة لارك 60، ويعود تاريخ صنعها إلى عام 1958 وتعد أكبر سيارة دفع رباعي في العالم.

السركال للسيارات الكلاسيكية

وفي دبي يحتضن معرض السركال للسيارات الكلاسيكية عشرات السيارات التي يصل عددها إلى أكثر من 60 سيارة قديمة، من بينها سيارة «الكاديلاك ليموزين» التي تعود للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وسيارة «فورد» التي صُنعت عام 1918، وسيارة «رولز رويس» التي تعود لعام 1972، كما يضم المعرض سيارات عاصرت الحربين العالميتين الأولى والثانية، إلى جوار سيارات عسكرية تمّ الحفاظ على إطاراتها من دون أي تعديل.



وأما في العين، فيعرض متحف السيارات التراثية والكلاسيكية الذي أسسه راشد محمد التميمي أكثر من 37 سيارة قديمة، يصل تاريخها إلى أوائل القرن الماضي، والتي عاصرت فترة ما قبل الاتحاد وبعده، واستخدمتها شخصيات مهمة في تاريخ الإمارات.

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