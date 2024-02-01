الإمارات ترفع رصيدها إلى 52 ميدالية بألعاب القوى في «غرب آسيا البارالمبية»

رفعت الإمارات رصيدها في منافسات ألعاب القوى، إلى 52 ميدالية ملونة، بواقع 19 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية، و19 ميدالية برونزية في منافسات ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويستضيفها نادي الثقة للمعاقين بالشارقة.

وجاء العراق في المركز الثاني برصيد 38 ميدالية ملونة بواقع 17 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية، و7 ميداليات برونزية، وحصد المنتخب السعودي 31 ميدالية بواقع 11 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية، و6 ميداليات برونزية، ونال المنتخب البحريني 18 ميدالية ملونة بواقع 7 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و9 برونزيات، وحصد المنتخب العماني 21 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات، و10 فضيات، و6 برونزيات، وفاز المنتخب الأردني بـ8 ميداليات ملونة بواقع 5 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية، وحقق المنتخب السوري 8 ميداليات ملونة بواقع 4 ذهبيات وفضية و3 برونزيات، وحقق المنتخب القطري 7 ميداليات ملونة بواقع 4 ميداليات فضية، و3 برونزيات، وحصد المنتخب اللبناني ميدالية فضية.

منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة

في إطار منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة، حقق المنتخب الإماراتي فوزاً صعباً ومثيراً على المنتخب السعودي بنتيجة 52-44، كما حقق المنتخب العراقي فوزاً سهلاً على المنتخب العماني بنتيجة 40-26؛ ليصعد المنتخب الإماراتي لمواجهة المنتخب البحريني، والمنتخب العراقي لمقابلة المنتخب السعودي في نصف النهائي.

كرة الهدف

وفي منافسات كرة الهدف، المقامة في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، حقق المنتخب القطري فوزاً على المنتخب العماني بنتيجة 9-5، وفاز المنتخب العراقي على المنتخب الإماراتي بنتيجة 10-0، وحقق المنتخب السعودي فوزاً صعباً على المنتخب الأردني بنتيجة 12-10، ليصعد إلى الدور النصف النهائي المنتخب القطري لمواجهة المنتخب الأردني، والمنتخب العراقي لمواجهة المنتخب السعودي.



منافسات نارية في ألعاب القوى

في منافسات جري كرسي متحرك رجال 200 م فئة "T34/53" حقق اللاعب الإماراتي محمد الحمادي الميدالية الذهبية، وحصد الإماراتي

أحمد نواد الميدالية البرونزية، ونال اللاعب السعودي عبدالرحمن القرشي الميدالية الفضية.

وفي منافسات جري 200 م رجال فئة "T46/47"، حقق اللاعب العراقي نادر الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب العماني سيف المقيبلي الميدالية الفضية، ونال اللاعب الإماراتي يحيى البلوشي الميدالية البرونزية، وفي منافسات جري كرسي متحرك 200 م فئة "T54" حقق اللاعب السعودي جمعان الزهراني الميدالية الذهبية، ونال اللاعب الإماراتي بدر عباس الحوسني الميدالية الفضية، وحصد اللاعب البحريني اللاعب نصار الوقزة الميدالية البرونزية.

وفي منافسات جري كرسي متحرك رجال 200 م فئة "T71/72"، حقق اللاعب الإماراتي خالد المرزوقي الميدالية الذهبية، ونال مواطنه راشد المحرمي الميدالية الفضية. وفي منافسات جري كرسي متحرك رجال 800 م فئة "T34/53" حقق اللاعب الإماراتي محمد الحمادي الميدالية الذهبية، وحصد مواطنه محمد عثمان الميدالية البرونزية، ونال اللاعب القطري علي راضي أرشيد الميدالية الفضية، وفي منافسات فئة "T54" حقق اللاعب بدر عباس الحوسني الميدالية الذهبية، ونال مواطنه محمد الشحي الميدالية البرونزية، وحصد اللاعب السعودي البراء القرني الميدالية الفضية.

وفي منافسات رمي الجلة فئة "F35-37/42/44/46" حقق اللاعب الإماراتي محمد الكعبي الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب العراقي سلام حمادة الميدالية الفضية، ونال اللاعب السوري بسام سوسن

الميدالية البرونزية.

وفي منافسات رمي القرص كرسي متحرك رجال فئة F32/33/34، حصد اللاعب السعودي هاني النخلي الميدالية الذهبية، ونال اللاعب العراقي حسين خفاجي الميدالية الفضية، وحصد اللاعب الإماراتي أحمد الحوسني الميدالية البرونزية، وفي منافسات فئة F51/53/54/55، حقق اللاعب الإماراتي عمير يونس الميدالية الذهبية، وحصد مواطنه عبدالله المصباحي الميدالية الفضية، ونال اللاعب السعودي راضي الحارثي الميدالية البرونزية، وفي منافسات فئة "F56"، حقق اللاعب العماني طالب البلوشي الميدالية الذهبية، ونال اللاعب الإماراتي راشد أحمد الزيودي الميدالية الفضية، وحصد مواطنه عبدالعزيز كمزاري

الميدالية البرونزية.

وفي منافسات رمي الرمح كرسي متحرك رجال فئة "F53/54" حقق اللاعب السوري علاء عبدالسلام الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب العماني فوزي الحبيشي الميدالية الفضية، ونال اللاعب الإماراتي عبدالله المصباحي الميدالية البرونزية، وفي منافسات فئة "F55/56" حقق اللاعب الإماراتي عمير يونس الميدالية الذهبية، ونال مواطنه راشد أحمد الزيودي الميدالية البرونزية، وفي منافسات فئة "F57" حقق اللاعب السوري وسيم خضور الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب العراقي حسين خفاجي الميدالية الفضية، ونال اللاعب الإماراتي عبدالله أحمد الظنحاني

الميدالية البرونزية.



وفي منافسات جري 200 م سيدات فئة T35 حققت اللاعبة الإماراتية زينب التوبجي الميدالية الذهبية.

وفي منافسات رمي الجلة سيدات فئة "f13/37/40/46" حققت اللاعبة الإماراتية مريم الزيودي الميدالية الذهبية، ونالت مواطنتها مريم المطروشي الميدالية الفضية، ونالت اللاعبة البحرينية مريم الحميدي الميدالية البرونزية.

وفي منافسات رمي القرص كرسي متحرك سيدات فئة F33/34 حققت اللاعبة الإماراتية عائشة سالم الخالدي الميدالية الذهبية، ونالت اللاعبة القطرية سارة مسعود الميدالية الفضية، وحصدت اللاعبة السعودية سارة الجمعة الميدالية البرونزية، وفي منافسات فئة F55/56/57 حققت اللاعبة البحرينية روبا العمري الميدالية الذهبية، ونالت اللاعبة العراقية زهرة افشاوي الميدالية الفضية، وحققت اللاعبة الإماراتية سهام الرشيدي الميدالية البرونزية.

وفي منافسات رمي الرمح سيدات فئة F13/37/40/46، حققت اللاعبة الإماراتية مريم مطروشي الميدالية الذهبية، وحققت مواطنتها مريم الزيودي الميدالية البرونزية، ونالت اللاعبة البحرينية مريم الحميدي الميدالية الفضية.

وفي منافسات رمي الرمح كرسي متحرك سيدات فئة F33/34

حققت اللاعبة الإماراتية عائشة سالم الخالدي الميدالية الذهبية، ونالت اللاعبة العمانية إيمان تيسير الميدالية الفضية، وحصلت اللاعبة القطرية سارة مسعود على الميدالية البرونزية، وفي منافسات فئة F55/56/57 حققت اللاعبة البحرينية روبا العمري الميدالية الذهبية، ونالت اللاعبة الإماراتية سهام الرشيدي الميدالية الفضية.

وشكر سليمان الروسان، رئيس الوفد الأردني، الشارقة واللجنة المنظمة للبطولة ونادي الثقة للمعاقين، على الاستقبال والتنظيم الجيد، مؤكداً أنّ هذا ليس بجديدٍ على دولة الإمارات والشارقة التي تتمتع بثقة مختلف دول العالم لقدرتها الفائقة على استضافة أكبر البطولات، موضحاً أنّ لاعبي المنتخب الأردني حتى هذه اللحظة حققوا الكثير من الميداليات الملونة سواء الذهبية أو الفضية أو البرونزية، ومن المتوقع أن ترتفع عدد الميداليات الملونة في باقي أيام منافسات الدورة.

وقالت البطلة الإماراتية مريم الزيودي، إنّ المنافسة كانت في غاية القوة والصعوبة، لكن العمل والتخطيط الجيد أسهما في خوض غمار المنافسة بأفضل صورة ممكنة، معربة عن سعادتها بتحقيق نتائج طيبة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، المقامة في دولة الإمارات، مؤكدة أنّها ستواصل العمل الجاد لتحقيق الكثير من الميداليات الملونة في البطولات القادمة حتى تصبح دولة الإمارات دائماً في منصات التتويج.

وأضافت أن جميع اللاعبين استفادوا من هذه البطولة واكتسبوا خبرات دولية كبيرة من المنافسين لترجمتها على الأرض في المشاركات والبطولات المقبلة.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز