Thursday, 01 February 2024 05:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يرتفع بعد إبقاء أوبك+ على سياسة الانتاج دون تغيير

2/1/2024 9:21:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قالت مصادر من تحالف أوبك+ إن جدول أعمال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لا يشمل بحث تغيير السياسة.

وبحلول الساعة 1114 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا إلى 81.22 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا إلى 76.51 دولاراً.

وتلقت أسعار النفط الدعم في وقت سابق من الجلسة من إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN01022024000110011019ID1107797953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث