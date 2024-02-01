النفط يرتفع بعد إبقاء أوبك+ على سياسة الانتاج دون تغيير



ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قالت مصادر من تحالف أوبك+ إن جدول أعمال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لا يشمل بحث تغيير السياسة.

وبحلول الساعة 1114 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا إلى 81.22 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا إلى 76.51 دولاراً.

وتلقت أسعار النفط الدعم في وقت سابق من الجلسة من إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة.

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