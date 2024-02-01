PNN فيديو : مسار فلسطين التراثي يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة بيت لحم في المجال السياحي

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN / وقع مسار فلسطين التراثي و مركز تطوير الاعمال التابع لجامعة بيت لحم اتفاقية للتعاون تتضمن تنفيذ الجامعة لبحث موسع حول واقع السياحة في فلسطين من جهة وفتح الافاق أمام الأفكار الريادية للشباب للإستثمار في شركات ناشئة في قطاع السياحة في منطقة جنوب الضفة الغربية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن اتفاقية اوسع حيث سيجري توقيع اتفاقية تعاون مماثلة مع جامعة

بير زيت ضمن تعاون مسار فلسطين التراثي مع البنك الدولي وبدعم من الصندوق الياباني للتنمية ضمن الجهود لتطوير قطاع السياحة الفلسطينية.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية في مبنى ادارة جامعة بيت لحم بحضور الأخ الدكتور ايرنان سانتوس، نائب الرئيس الأعلى و د. ايمان السقا، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية و د. فادي قطان، كلية شكري إبراهيم دبدوب لادارة الأعمال و لويجي بيسيليا، أستاذ مساعد في كلية شكري إبراهيم دبدوب لادارة الأعمال فيما حضر عن جانب مسار فلسطين التراثي مدير عام المسار جورج رشماوي وغيداء راحيل مديرة مشروع زيادة الفرص الاقتصادية وتحسين ظروف الحياة للمجتمعات على طول المسار

وعبر الدكتور ايرنان سانتوس، نائب الرئيس الأعلى عن سعادته بإستقبال وفد مسار فلسطين التراثي مثمنا توقيع هذه الاتفاقية

مع مسار فلسطين معتبراً أن هذه الاتفاقية فرصة اقتصادية تساعد الناس في جنوب الضفة الغربية خصوصا فئة الشباب .

و شكر سانتوس مسار فلسطين

وطاقم الجامعة على جهودهم للتوصل لهذه الاتفاقية التي لها أبعاد تطويرية لقطاع السياحة من خلال اكتشاف الفرص للمجتمع الفلسطيني

و مساعدة الطلاب في مجال الاقتصاد السياحي.

من ناحيته قال جورج رشماوي مدير عام مسار فلسطين التراثي انه سعيد لوجوده في جامعة بيت لحم التي تعتز بها المحافظة وفلسطين مرحبا في بيت لحم.

وعبر رشماوي عن شعوره بالفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة بيت لحم لا سيما انها تتضمن اجراء بحث علمي مهني حول واقع السياحة مشدداً على أن فكرة البحث تهدف لدراسة الواقع السياحي التي يمكن رفع التوصيات بشانه لأصحاب صنع القرار والمختصين لتطوير هذا القطاع.

وقال رشماوي نحن في مسار فلسطين نسعى و نريد ان نطور قطاع السياحة بكافة اشكاله بالتعاون مع مختلف الجهات وعلى راسها وزارة السياحة، مشيراً إلى أن المسار يسعى لاستمرار هذا المشروع الذي يساهم بادخال وانفاق الاموال المرصودة للمشروع في هذا الواقع الصعب بما يساعد المجتمع الفلسطيني .

وأضاف أن إتفاقية التعاون بين مسار فلسطين التراثي وجامعة بيت لحم، هي إتفاقية هادفة لجمع الأفكار لتحسين الاوضاع الاقتصادية، ويتم تمويلها من البنك الدولي، حيث تتضمن حوالي 20 شركة تعمل في القطاع السياحي.

وأوضح رشماوي أن في الايام القادمة سيتم العمل مع جامعة بيت لحم، حول تجميع أفكار ومشاريع لأحياء الشارع الفلسطيني، موضحاً أنه سيتم تشغيل أكبر قدر من الاموال لمساعدة الناس للاستفادة منه، وتعد الاتفاقية عامل مساعد جدا في ظل الأزمة التي يمر فيها الاقتصاد الفلسطيني حاليا.

وأضاف رشماوي، أنه سيتم الاعتماد بشكل أساسي على الطلاب في جامعة بيت لحم، وعلى القرى الفلسطينية المهمشة في مناطق الجنوب، وأريحا، مضيفا أنه سيتم توقيع نفس الاتفاقية في جامعة برزيت برام الله خلال الاسبوع القادم.

وتابع الرشماوي، أنهم يتطلعون لمشاركة فاعلة في هذه الاتفاقية لتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني، الذي تدهور نتيجة الحرب الاسرائيلية 7/أكتوبر الماضي، ضد الشعب الفلسطيني.

وقال رشماوي سنحاول بكل الأمكانيات لمساعدة الناس في الصمود والتقدم للأمام، من خلال هذه المنح المساندة لهم في ظل هذه الظروف الصعبة، والاستمرار بالوقوف في وجه الأحتلال الاسرائيلي.

من ناحيته قال الدكتور فادي ان الجامعة والمسار قاموا بالبدء بالتحضير والعمل على هذا المشروع منذ اكتوبر والدي يعتبر البحث ابرز تفاصيله

ويامل ان يكون له جدوى.

كما أشار إلى أن المشروع سيساهم في اعطاء فرصة للشباب في قطاع السياحة مثمناً جهود وعمل مسار فلسطين التراثي الذي يلعب دوراً هاماً في تطوير قطاع السياحة خصوصا المجتمعية.

وحول تفاصيل المشروع قال إن الطلاب بالجامعات والشباب في الجنوب سيكونون مشتركين في العمل والبحث مشدداً على اهمية اشراك الطلاب ليكونوا نموذج تطوير للمجتمع و لقدراتهم والتعبير عن احلامهم وطموحاتهم بالعمل بقطاع السياحة من خلال السعي لزيادة قدرات الشباب الادارية وتطوير افكارهم لتتحول لمشاريع استثمارية ناجحة.

وقال قطان في إطار توقيع اتفاقية التعاون مع مسار فلسطين بأنها جزء من نشاط تقوم به جامعة بيت لحم على مدار سنوات ماضية ونستمر بالعمل فيه مع المؤسسات الشريكة في فلسطين وأبرزها مسار فلسطين التراثي فهو مهم جداً بالنسبة لنا، خاصة أن هذه الاتفاقية تركز على تنشيط العمل في مجال السياحة في فلسطين،

وأوضح أن جزء مهم من هذه الاتفاقية يتضمن بحث اكاديمي له علاقة بالسياحة وتطورها بالبلاد ومدى مقدرة الشعب الفلسطيني والمؤسسات السياحية على الصمود ضمن هذه المتغيرات الكثيرة التي تحدث في البلد ، اما بالنسبة للجزء الاخر وهو التركيز على مساعدة الفئات الشابة من سن 18-27 لمساعدتهم بتأسيس مشاريع جديدة لها علاقة بالمجال السياحي في فلسطين، موضحاُ أن هذه فرصة نخلقها لشبابنا الفلسطيني ليبدأوا بالعمل لتطوير القطاع السياحي بفلسطين.

وأشار قطان أن الفئة المستهدفة هي كل شباب المحافظات الجنوبية وليسوا ملتزمين فقط بطلبة جامعة بيت لحم، فهم يستهدفون أي شخص لديه فكرة قد تقود لمنفعة بالمجال السياحي مشيراً بأنهم مستعدين لتقديم المساعدات لهؤلاء الأشخاص.

وتابع قطان بأن الانضمام لهكذا مشاريع تكون بمسابقات يتم التقديم اليها ثم يختارون أفضل الافكار لمساعدة أصحابها وتطويرهم، ويأتي ذلك بمحاولة خلق فرص تشغيلية في البلاد في ظل ما يعيشه شعبنا الفلسطيني من حصار وتضييق.

و قال أن خطة العمل للمشروع في اطار هذه الاتفاقية ستكون على مدار 18 شهر فيها 20 مشروع وكل مشروع عادة

يتعاونون

بهمن

3-4 شباب ويعملون فيه، موضحاً بأن الدعم لا يكون تمويل نقدي بل خدماتي بحدود 4500 دولار لمساعدتهم في بدء مشروعهم ابتداءاً من عملية التخطيط والتطوير لتصبح قابلة للتسويق والمساعدة في تسجيل العمل التجاري وتدريبهم على ادارته حتى يصلوا إلى تسجيله بوزارة الاقتصاد.

من ناحيتها قالت غيداء راحيل مديرة مشروع زيادة الفرص الاقتصادية وتحسين ظروف الحياة للمجتمعات على طول المسار ان المسار يسعى لاعطاء الشباب فرصا في قطاع السياحة موضحة ان الطلاب لديهم قدرات ابداعية حيث يسعى المسار لتطوير هذه الافكار من جهة و تعزز صمودهم من خلال التدريب العملي وتطوير القدرات التي سيتلقونها من خلال الاتفاقية و التواصل الاستفادة من التجارب

وفي نهاية المراسم تم التوقيع على الاتفاقية للبدء الفوري بتنفيذها.



