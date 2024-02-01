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رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان معالي صلاح أبو زيد - صور

2/1/2024 9:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، في تشييع جثمان الوزير والعين الأسبق صلاح أبوزيد.


ونقل العيسوي، خلال تشييع جثمان المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى آل أبوزيد، ولأسرة وذوي المرحوم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.













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