صدور ارادة ملكية سامية اليوم الخميس
التاريخ
2/1/2024 9:10:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن ترفيع 6 موظفين دبلوماسيين من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى رتبة سفير.
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