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شركة ارجوتيك الإيطالية تشارك في النسخة الثانية لمعرض الدفاع العالمي
تورينو، 01 فبراير 2024: أعلنت الشركة الإيطالية الرائدة في مجال الفضاء وهندسة الطيران عن مشاركتها في النسخة الثانية لمعرض الدفاع العالمي المقام في العاصمة السعودية الرياض من 4 -8 فبراير 2024 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وبتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وسيكون الحدث الذي يستمر لمدة خمسة أيام بمثابة فرصة للتواصل مع واحدة من أقوى الشركات وأسرعها نموًا في المشهد العالمي لاقتصاد الفضاء الجديد. ومن خلال المعرض، ستقوم ارجوتيك بتسليط الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الفضاء وإبراز أحدث الإمكانيات والحلول المبتكرة في المهمات التاريخية مثل LICIACube (NASA Dart)، التي حازت على لقب مهمة العام 2023 من قبل المعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضائية، وArgoMoon (NASA Artemis 1)، القمر الصناعي الأوروبي الوحيد على متن قاذفة SLS.
وأوضحت الشركة عن حضور الوفد إلى المعرض المقام في الرياض، من كبار المسؤولين التنفيذين، بما في ذلك السيد ديفيد افينو، الرئيس التنفيذي للشركة، بالإضافة إلى رئيس وحدة التشغيل والإلكترونيات.
وفي تعليق له في هذه المشاركة، قال السيد ديفيد افينو، الرئيس التنفيذي لشركة ارجوتيك: " أتطلع للمشاركة في معرض الدفاع العالمي حيث ستتاح لنا الفرصة لعرض تكنولوجيا الفضاء الخاصة بنا واللقاء مع الشركاء المحتملين لفتح افاق جديدة بهدف التعاون. وتعتبر المملكة العربية السعودية ذات أهمية استراتيجية لشركتنا، ونتطلع أيضاً للمناقشات المثمرة على جميع المستويات، بهدف تبادل الخبرات وجذب المستثمرين لتعزيز وجودنا."
والجدير بالذكر أن شركة ارجوتيك تعمل حاليًا على تطوير 40 قمرًا صناعيًا عالي التقنية لعمليات الرصد، وسيتم تشغيل العديد منها في SpacePark الجديد، وهو مرفق مؤتمت للغاية قادر على إنتاج ما يصل إلى 52 قمرًا صناعيًا سنويًا، بمتوسط قمر صناعي واحد في الأسبوع.
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عن ارجوتيك
هي شركة متخصصة في هندسة الطيران تأسست عام 2008، وتعمل على نطاق دولي. تقع منشآتنا في موقع استراتيجي في إيطاليا (تورينو)، والولايات المتحدة (ميريلاند)، ومركز رواد الفضاء الأوروبي (EAC) في كولونيا.
لعب LICIAcube دورًا حاسمًا في DART، وهي مهمة الدفاع الكوكبي الرائدة التابعة لناسا. رصد هذا القمر الصناعي الصغير التأثير التاريخي بين مسبار وكويكب، مما يمثل أول جسم إيطالي يصل إلى مثل هذا الهدف الفضائي البعيد (14 مليون كيلومتر من الأرض).
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