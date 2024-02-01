خبرني : ضباط الاحتلال السابقون يلتمسون من المحكمة العليا عزل نتنياهو

MENAFN - Khaberni) خبرني - قدم عدد من ضباط جيش الكيانالإسرائيلي السابقين التماسا إلى المحكمة العليا في الكيان من أجل الإعلان بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "غير مؤهل" لأداء مهام منصبه.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن من بين من قدموا الالتماس، رئيسي هيئة الأركان السابقين موشيه يعالون ودان حالتوس.

وأضاف: "يستند الالتماس إلى عدة أسباب من بينها: نتنياهو في حالة تضارب مصالح بسبب تهم الفساد. وبسبب دوره في التقصيرات التي حدثت قبل وبعد 7 أكتوبر".

كما قال الملتمسون إن "هناك مؤشرات على أن نتنياهو في حالة صحية غير جيدة".

ويوم 22 يناير الماضي، صوت كنيست

الكيان الإسرائيلي ضد اقتراح حجب الثقة عن نتنياهو، حيث صوت 18 فقط من أصل 120 عضوا، لصالح الاقتراح الذي تقدم به حزب العمل.

وكان استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" أفاد، قبل أيام قليلة، بتراجع شعبية نتنياهو وسط شعب الكيان ، مقابل تضاعف شعبية حزب الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس، أكثر من 3 مرات.

ووفق النتائج، فإن 52 في المئة صوتوا لتولي بيني غانتس رئاسة الحكومة، مقابل 32 بالمئة لنتنياهو.

ويقول المنتقدون إن نتنياهو فشل في إعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بعد مرور عدة أشهر على أحداث 7 أكتوبر، مشيرين إلى أن الهدف المعلن (القضاء على حماس) من المستحيل تحقيقه.